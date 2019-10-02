Бесплатная версия игры PUBG Lite будет доступной и в Украине

В январе этого года компания Bluehole анонсировала упрощенную версию популярной игры PUBG. Эту версию тестировали геймеры в Таиланде. И сегодня игру уже готовят к мировому релизу.

Сейчас стало известно, что PUBG Lite планируют запустить на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Европе, в частности игра будет доступной и в Украине.

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Полный список стран есть на официальном сайте. Глобальный релиз игры запланирован на 10 октября.

PUBG Lite будет доступна в Украине

Что известно о PUBG Lite? Она отличается от стандартной версии упрощенной графикой, бесплатной моделью распространения, при этом и системные требования у нее ниже.

В общем, PUBG Lite напоминает мобильную версию PUBG. Играть в этой версии можно только от третьего лица на картах Erangel и Miramar.

PUBG Lite: видео трейлер

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