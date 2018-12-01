Без шансов для грабителей: Xiaomi представила умный замок для дверей

Компания Xiaomi представила дверной смарт-замок MIjia Smart Door Lock. Это далеко не первая подобная разработка китайцев, однако новинка получила обновленный дизайн и сразу 6 способов открытия.

Об этом сообщает 4PDA.

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MIjia Smart Door Lock устанавливается на дверь, как и любой другой замок, но предлагает гораздо больше возможностей для разблокировки и входа в квартиру или дом. В нем используется надежный интеллектуальный механизм блокировки C-класса, который поддерживает такие способы открытия:

Сканирование отпечатка пальца Ввод пароля; Использование NFC-метки; Разблокировка по Bluetooth; Открытие классическим ключом; Через мобильное приложение.

По заверениям производителя, в замке используется семь датчиков, отвечающих за безопасность, и более десятка различных технологий для обеспечения полной защиты от посторонних.



Xiaomi MIjia Smart Door Lock имеет 6 способов разблокировки

Отметим, смарт-замок MIjia Smart Door Lock поступит в продажу уже 5 декабря, однако пока цена новинки не сообщается.

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