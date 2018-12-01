Без шансов для грабителей: Xiaomi представила умный замок для дверей
Компания Xiaomi представила дверной смарт-замок MIjia Smart Door Lock. Это далеко не первая подобная разработка китайцев, однако новинка получила обновленный дизайн и сразу 6 способов открытия.
Об этом сообщает 4PDA.
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MIjia Smart Door Lock устанавливается на дверь, как и любой другой замок, но предлагает гораздо больше возможностей для разблокировки и входа в квартиру или дом. В нем используется надежный интеллектуальный механизм блокировки C-класса, который поддерживает такие способы открытия:
- Сканирование отпечатка пальца
- Ввод пароля;
- Использование NFC-метки;
- Разблокировка по Bluetooth;
- Открытие классическим ключом;
- Через мобильное приложение.
По заверениям производителя, в замке используется семь датчиков, отвечающих за безопасность, и более десятка различных технологий для обеспечения полной защиты от посторонних.
Xiaomi MIjia Smart Door Lock имеет 6 способов разблокировки
Отметим, смарт-замок MIjia Smart Door Lock поступит в продажу уже 5 декабря, однако пока цена новинки не сообщается.
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