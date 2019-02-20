Безрамочный смартфон Vivo V15 Pro представили официально: фото, характеристики, цена

Компания Vivo представила в Индии свой новый смартфон Vivo V15 Pro. Одной из ключевых особенностей новинки стал практически безрамочный дисплей без вырезов и отверстий и выдвижная фронтальная камера.

Дисплей Vivo V15 Pro. Как сообщает 4PDA, 91,64% лицевой панели занял 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей с соотношением сторон 19,5:9. Толщина верхней рамки составляет 2,2 миллиметра, боковых – всего 1,5 миллиметров, нижняя немного шире других.

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В экран встроен сканер отпечатков пальцев со временем срабатывания 0,37 секунды. Поддерживается и разблокировка с помощью распознавания лица по 1024 точкам, которая занимает около 0,55 секунды.

Камеры Vivo V15 Pro. Чтобы добиться максимальной безрамочности, производитель сделал фронтальную камеру выдвижной из корпуса. Она автоматически поднимается при разблокировании по лицу или при запуске приложения камеры. При этом датчик освещенности спрятан непосредственно под экраном.



Vivo V15 Pro получил стильный дизайн

На тыльной стороне расположилась тройная камера с основным сенсором на 48 Мп со светосильной оптикой f / 1.8. Второй модуль на 5 Мп используется для сканирования глубины резкости, а третий с разрешением 8 Мп имеет угол обзора 120 градусов.

Ready to make your clicks Pop? #VivoV15Pro with the AI Triple Rear Camera. Launching on 20th February. #GoPop pic.twitter.com/G0frQIVzLh — Vivo India (@Vivo_India) 16 лютого 2019 р.

Другие характеристики. Vivo V15 Pro построен на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 675 с поддержкой специального игрового режима Dual Turbo для повышения производительности. Аккумулятор на 3700 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки Dual-Engine.

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Работает новинка под управлением фирменной прошивки Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 Pie.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo V15 Pro Дисплей Тип: Super AMOLED

Разрешение: 2340 х 1080 точек

Размер: 6,39 дюйма

Тип: Super AMOLED Разрешение: Размер: 6,39 дюйма Процессор Qualcomm Snapdragon 675

Qualcomm Snapdragon 675 Видеопроцессор Adreno 612

Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ Встроенная: 128 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп

Фронтальная: 32 Мп

Основная: 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп Фронтальная: 32 Мп Аккумулятор 3 700 мАч

3 700 мАч Операционная система Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 Pie

Дата выхода и цена. Vivo V15 Pro поступит в продажу в синем и красном цветах по цене от 407 долларов (около 11 100 гривен).



Vivo V15 Pro получил тройную основную камеру

Онлайн-трансляция презентации Vivo V15 Pro – смотрите видео

Come watch us #GoPop the brand new #VivoV15Pro with 32MP Pop-up Selfie Camera.

Catch the LIVE webcast right here: https://t.co/y3MLxNBurB — Vivo India (@Vivo_India) 20 лютого 2019 р.

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