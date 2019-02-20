Безрамочный смартфон Vivo V15 Pro представили официально: фото, характеристики, цена

15 Читати новину українською
Vivo V15 Pro: фото, характеристики, цена
Vivo V15 Pro: фото, характеристики, цена / Vivo

Компания Vivo представила в Индии свой новый смартфон Vivo V15 Pro. Одной из ключевых особенностей новинки стал практически безрамочный дисплей без вырезов и отверстий и выдвижная фронтальная камера.

Дисплей Vivo V15 Pro. Как сообщает 4PDA, 91,64% лицевой панели занял 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей с соотношением сторон 19,5:9. Толщина верхней рамки составляет 2,2 миллиметра, боковых – всего 1,5 миллиметров, нижняя немного шире других.

Читайте также: Xiaomi Mi 9 представили официально: характеристики и цена долгожданного флагмана

В экран встроен сканер отпечатков пальцев со временем срабатывания 0,37 секунды. Поддерживается и разблокировка с помощью распознавания лица по 1024 точкам, которая занимает около 0,55 секунды.

 

Камеры Vivo V15 Pro. Чтобы добиться максимальной безрамочности, производитель сделал фронтальную камеру выдвижной из корпуса. Она автоматически поднимается при разблокировании по лицу или при запуске приложения камеры. При этом датчик освещенности спрятан непосредственно под экраном.

Vivo V15 Pro
Vivo V15 Pro получил стильный дизайн

На тыльной стороне расположилась тройная камера с основным сенсором на 48 Мп со светосильной оптикой f / 1.8. Второй модуль на 5 Мп используется для сканирования глубины резкости, а третий с разрешением 8 Мп имеет угол обзора 120 градусов.

 

Другие характеристики. Vivo V15 Pro построен на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 675 с поддержкой специального игрового режима Dual Turbo для повышения производительности. Аккумулятор на 3700 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки Dual-Engine.

Читайте также: Huawei определилась с датой анонса смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Работает новинка под управлением фирменной прошивки Funtouch OS 9 на базе Android 9.0 Pie.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo V15 Pro

  • ДисплейТип: Super AMOLED
    Разрешение: 2340 х 1080 точек
    Размер: 6,39 дюйма
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 675
  • ВидеопроцессорAdreno 612
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ
    Встроенная: 128 ГБ
  • КамераОсновная: 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп
    Фронтальная: 32 Мп
  • Аккумулятор3 700 мАч
  • Операционная системаFuntouch OS 9 на базе Android 9.0 Pie

 

Дата выхода и цена. Vivo V15 Pro поступит в продажу в синем и красном цветах по цене от 407 долларов (около 11 100 гривен).

Vivo V15 Pro
Vivo V15 Pro получил тройную основную камеру

Онлайн-трансляция презентации Vivo V15 Pro – смотрите видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
20 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
сегодня
994
Теги: Обзоры Цены Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Безрамочный смартфон Vivo V15 Pro представили официально: фото, характеристики, цена
сегодня 13:03 Безрамочный смартфон Vivo V15 Pro представили официально: фото, характеристики, цена
15
Devil May Cry 5 – убийца God Of War: обзор демоверсии игры
19 февраля 18:04 Devil May Cry 5 – убийца God Of War: обзор демоверсии игры
Блог Соцмережі 124
Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали
17 февраля 20:04 Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали
527
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
14 февраля 08:55 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 327
Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
12 февраля 16:02 Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
Борис Немировський 419
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
12 февраля 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
300
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук