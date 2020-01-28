Билл Гейтс предсказал серьезную пандемию в Китае еще год назад, – СМИ
Основатель Microsoft Билл Гейтс в конце 2018 года предупреждал о мощном пандемическом вирусе в Китае. В течение 6 месяцев он может забрать жизни 33 миллионов человек.
Предсказание Гейтса напомнило издание The Sun со ссылкой на выступление Гейтса на конференции, организованной Медицинским обществом штата Массачусетс в декабре 2018 года.
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Тогда основатель Microsoft отметил, что готовность к пандемии – отрасль, в которой мир не достиг большого прогресса.
В случае биологических угроз нам не хватает ощущения серьезности. Человечество должно готовиться к пандемиям так же серьезно, как к войне,
– цитирует издание его слова.
Во время конференции Гейтс обнародовал исчерпывающее исследование Института моделирования заболеваний, в котором выяснилось, насколько быстро в современных условиях может распространяться новая болезнь.
По этим оценкам, потенциальная вспышка эпидемии в Китае могла бы только за пол года убить около 33 миллионов людей во всем мире.
С декабря 2019 года в Китае регистрировали случаи заболевания пневмонией, сейчас количество его жертв достигло 106 человек. Опасный коронавирус добрался до ряда стран. Заболели во всем мире более 3000 человек. Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение. Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.
В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания. Однако Министерство здравоохранения принимает меры безопасности. В частности, всех пассажиров, прибывших из Китая, проверяют на наличие признаков заболевания.
Коронавирус зафиксировали уже в:
- Таиланде,
- Японии,
- Гонконге,
- Южной Корее,
- Саудовской Аравии,
- Сингапуре,
- Вьетнаме,
- Франции,
- Малайзии,
- Австралии,
- Непале,
- США,
- Канаде,
- Камбодже,
- Шри-Ланке,
- А теперь и в Германии.
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