Билл Гейтс предсказал серьезную пандемию в Китае еще год назад, – СМИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс в конце 2018 года предупреждал о мощном пандемическом вирусе в Китае. В течение 6 месяцев он может забрать жизни 33 миллионов человек.

Предсказание Гейтса напомнило издание The Sun со ссылкой на выступление Гейтса на конференции, организованной Медицинским обществом штата Массачусетс в декабре 2018 года.

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Тогда основатель Microsoft отметил, что готовность к пандемии – отрасль, в которой мир не достиг большого прогресса.

В случае биологических угроз нам не хватает ощущения серьезности. Человечество должно готовиться к пандемиям так же серьезно, как к войне,

– цитирует издание его слова.

Во время конференции Гейтс обнародовал исчерпывающее исследование Института моделирования заболеваний, в котором выяснилось, насколько быстро в современных условиях может распространяться новая болезнь.

По этим оценкам, потенциальная вспышка эпидемии в Китае могла бы только за пол года убить около 33 миллионов людей во всем мире.

С декабря 2019 года в Китае регистрировали случаи заболевания пневмонией, сейчас количество его жертв достигло 106 человек. Опасный коронавирус добрался до ряда стран. Заболели во всем мире более 3000 человек. Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.

В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение. Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания. Однако Министерство здравоохранения принимает меры безопасности. В частности, всех пассажиров, прибывших из Китая, проверяют на наличие признаков заболевания.

Коронавирус зафиксировали уже в:

Таиланде,

Японии,

Гонконге,

Южной Корее,

Саудовской Аравии,

Сингапуре,

Вьетнаме,

Франции,

Малайзии,

Австралии,

Непале,

США,

Канаде,

Камбодже,

Шри-Ланке,

А теперь и в Германии.

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