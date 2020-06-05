Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб бизнесу во всем мире. И хотя многие страны уже начали ослаблять карантин, ждать облегчения пока не стоит. Напротив, компании должны начать серьезную подготовку к новой волне кризиса.

Об этом заявили специалисты IT-компании Tet во время вебинара "IT после кризиса: как изменится бизнес", участие в вебинаре взял и 24 канал.

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На что обратить внимание

Облако. Эксперты советуют позаботиться об удаленной работе сотрудников и не спешить с возвращением в офис. Чтобы обеспечить полноценную работу из дома, в Tet рекомендуют предпринимателям перевести данные в облачные хранилища и обеспечить работникам доступ.



Эксперты советуют позаботиться об удаленной работе сотрудников и не спешить с возвращением в офис. Чтобы обеспечить полноценную работу из дома, в Tet рекомендуют предпринимателям перевести данные в облачные хранилища и обеспечить работникам доступ. Безопасность. Очень важный аспект удаленной работы – это защита данных. Ведь речь идет не только о персональных данных пользователя, но о конфиденциальной информации целой компании. Поэтому важно позаботиться о надлежащих антивирусных мерах на каждом домашнем ПК работников.

Специалисты напоминают, что сейчас серьезные удары для бизнеса происходят через IT. В частности, украинцам напоминают о масштабной атаке из-за вируса Petya.

В июне 2017 года от вируса пострадали треть украинских банковских учреждений, "Новая почта", а также правительство, ряд энергетических компаний и редакции украинских СМИ.

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Вторая волна кризиса

О второй волне коронавируса, которая собственно и спровоцирует новую волну кризиса, предупреждают и эпидемиологи. Ведь вирус сам по себе никуда не исчезнет, ​​а наоборот продолжает мутировать. Единичные случаи заболеваемости будут и летом. А уже осенью украинцев ждет новая волна эпидемии коронавируса.