Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине

Во время специальной презентации в Киеве, кроме хорошо известного Redmi Note 7, компания Xiaomi представила еще одну новинку — бюджетный смартфон Mi Play.

Как рассказал менеджер проекта "Мі" в Украине (группа компаний "Алло") Никита Лавренов, этот смартфон, несмотря на очень бюджетную цену, получил несколько интересных фишек.

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Одна из них – защитное стекло Gorilla Glass 5, которым покрыты флагманские смартфоны. Также стоит обратить внимание на практически безрамочный дисплей – фронтальную камеру спрятали в каплевидном вырезе.



Xiaomi Mi Play поступит в продажу в апреле

Характеристики. Новинка оснащена 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. Работает устройство на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P35 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Относительно камеры, то основная состоит из двух модулей: с разрешением 12 + 2 Мп. Разрешение фронтальной – 8 Мп.

Емкость батареи составляет 3000 мАч. Работать новинка будет под управлением Android 8.1 Oreo.



На Xiaomi Mi Play стартует от 4699 гривен

Цена. Новинка поступит в продажу на украинском рынке в начале апреля. Цена на смартфон стартует от 4 699 гривен.

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