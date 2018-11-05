Американская компания Blizzard, занимающейся производством игр, выпустила обновленную игру Warcraft 3: Reforged. Это обновленная версия классической стратегии Warcraft 3: Reign of Chaos, вышедшей в 2002 году.

Об этом говорится на сайте разработчиков.

Релиз новой версии игры состоится в 2019 году.

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Так, как рассказали создатели, Warcraft 3: Reforged получит обновленную графику, анимацию персонажей и пользовательский интерфейс. Кроме того, авторы добавили поддержку разрешения 4К и улучшенный искусственный интеллект, который будет руководить врагами.

"Мы воссоздали визуальные элементы оригинальной игры с использованием передовых технологий анимации, создали новые ролики продолжительностью в несколько часов, а также обновили редактор карт и добавили в игру функционал Blizzard Battle.net, который открывает новую страницу в истории сетевых баталий. Благодаря всему этому Reforged по праву может считаться самой идеальной версии Warcraft III", – говорят разработчики.

На официальном сайте уже доступен предварительный заказ.

Warcraft 3: Reforged: трейлер

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