BMW начала производить электросамокаты

28 Читати новину українською
BMW начала производить электросамокаты
BMW начала производить электросамокаты / press.bmwgroup.com

Компания BMW, которая хорошо известна производством машин, будет выпускать под своим брендом электрические самокаты. Это будет совместный проект с производителем самокатов Micro Mobility.

Как сказано на сайте компании, модельный ряд BMW Micro-Mobility включает три самоката разных ценовых категорий:

Читайте также: Гаджет, который заменит кондиционер и обогреватель: интересные детали

  1. BMW E-Scooter — 799 евро (32 100 гривен);
  2. BMW City Scooter — 200 евро (5 800 гривен);
  3. BMW Kids Scooter — 120 евро (3 500 гривен).

BMW E-Scooter сможет разгоняться до скорости 20 км/ч и проезжать на одном заряде до 12 км. У электросамоката две независимые тормозные системы на переднем и заднем колесах. Его масса составляет 9 килограммов.

BMW E-Scooter
BMW E-Scooter стоит 800 евро

При этом версии BMW City Scooter и BMW Kids Scooter – это детские модели, которые разгонять можно только с помощью ног.

Новинка поступит в продажу в сентябре этого года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО
сегодня
5256
Теги: Новости Техно BMW Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат
27 мая 21:07 Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат
170
Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
27 мая 10:00 Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
96
Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
26 мая 18:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
Ірина Полицька 1176
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
25 мая 18:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 334
Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
24 мая 16:02 Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
1454
Новости
Больше новостей
Залиште відгук