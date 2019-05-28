BMW начала производить электросамокаты

Компания BMW, которая хорошо известна производством машин, будет выпускать под своим брендом электрические самокаты. Это будет совместный проект с производителем самокатов Micro Mobility.

Как сказано на сайте компании, модельный ряд BMW Micro-Mobility включает три самоката разных ценовых категорий:

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BMW E-Scooter — 799 евро (32 100 гривен); BMW City Scooter — 200 евро (5 800 гривен); BMW Kids Scooter — 120 евро (3 500 гривен).

BMW E-Scooter сможет разгоняться до скорости 20 км/ч и проезжать на одном заряде до 12 км. У электросамоката две независимые тормозные системы на переднем и заднем колесах. Его масса составляет 9 килограммов.



BMW E-Scooter стоит 800 евро

При этом версии BMW City Scooter и BMW Kids Scooter – это детские модели, которые разгонять можно только с помощью ног.

Новинка поступит в продажу в сентябре этого года.

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