"Большая украинская энциклопедия" стала доступной в электронном варианте

30 Читати новину українською
Большая украинская энциклопедия
Большая украинская энциклопедия / Library captures the Internet

В Украине разработана портальная версия "большой украинской энциклопедии".

Во Всемирную сеть выложили электронную версию "Большой украинской энциклопедии" (сокращенно – ВУЕ). Разработала ее государственное учреждение "Энциклопедическое издательство".

Читайте также: Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты

Портальная версия "Большой украинской энциклопедии" является универсальным научно-популярным справочником. Посмотреть ее можно здесь.

Пока что онлайн-версия имеет всего четыре рубрики: персоналии, природа, цивилизация и области знаний. Также есть медиатека, которая содержит аудио - и видеоматериалы. Любой может стать автором публикации "ВУЕ", правда для этого нужно заполнить форму на сайте.

Теперь "Энциклопедическое издательство" сохранит и печатную, и портальную версию "Большой украинской энциклопедии".

Теги: Интернет Образование Техно
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
16 декабря 20:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
718
Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
16 декабря 16:08 Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
2781
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
15 декабря 20:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 813
Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
11 декабря 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
321
OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена
11 декабря 17:02 OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена
532
Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
10 декабря 17:07 Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
1705
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук