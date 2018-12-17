"Большая украинская энциклопедия" стала доступной в электронном варианте

В Украине разработана портальная версия "большой украинской энциклопедии".

Во Всемирную сеть выложили электронную версию "Большой украинской энциклопедии" (сокращенно – ВУЕ). Разработала ее государственное учреждение "Энциклопедическое издательство".

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Портальная версия "Большой украинской энциклопедии" является универсальным научно-популярным справочником. Посмотреть ее можно здесь.

Пока что онлайн-версия имеет всего четыре рубрики: персоналии, природа, цивилизация и области знаний. Также есть медиатека, которая содержит аудио - и видеоматериалы. Любой может стать автором публикации "ВУЕ", правда для этого нужно заполнить форму на сайте.

Теперь "Энциклопедическое издательство" сохранит и печатную, и портальную версию "Большой украинской энциклопедии".