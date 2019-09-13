Borderlands 3: обзор, трейлер и системные требования игры
В пятницу, 13 сентября, официально вышел мультиплеерный шутер Borderlands 3. Игроки уже оценили техническую составляющую игры, а журналисты и сам проект.
Что известно об игре? Borderlands 3 – это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с элементами RPG, разработанная американской студией Gearbox Software. Игра стала четвертой в серии Borderlands и продолжением Borderlands 2.
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Игра официально вышла на ПК (Microsoft Windows), PlayStation 4 и Xbox One.
Сначала на персональных компьютерах Borderlands 3 будет распространяться через онлайн-сервис Epic Games Store, релиз игры в Steam запланирован на апрель 2020 года.
Сюжет
Станьте одним из искателей Хранилища, каждый из которых обладает развитым деревом навыков, мощными способностями и широкими возможностями настройки, и помешайте близнецам Калипсо объединить бандитские кланы и заполучить господство над всей галактикой,
– говорится в описании к игре.
Кроме этого, вы сможет отправиться за пределы Пандоры и открыть новые миры с уникальной средой и противниками.
Системные требования. "Независимо от того, какую платформу вы используете, чтобы играть в Borderlands 3, все драки на экране будут выглядеть фантастически, с хаотичной бойней и яркими боевыми навыками", – говорится на сайте игры.
Минимальные системные требования Borderlands 3
- Операционная системаWindows 7 / 8 / 10
- ПроцессорAMD FX-8350 / Intel Core i5-3570
- ВидеокартаAMD Radeon HD 7970 / NVIDIA GeForce GTX 680 2GB
- Оперативная память6 ГБ
Рекомендуемые системные требования Borderlands 3
- Операционная системаWindows 7 / 8 / 10
- ПроцессорAMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4770
- Видеокарта AMD Radeon RX 590 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- Оперативная память16 ГБ
Отзывы. Геймеры отмечают, что при запуске игры в режиме DirectX 12 Borderlands 3 очень долго загружается, а потом также долго приходится ждать заставки между уровнями. Поэтому рекомендуют использовать исключительно DX11.
Трейлер игры Borderlands 3 – смотрите видео
Страдают и владельцы новомодных ультраширокоформатных мониторов, а еще геймеры жалуются на недоработки с озвучкой и языком.
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Что же касается первых отзывов журналистов, то они в основном положительные. Вот оценки некоторых передовых игровых изданий:
- XGN – 95%
- Hobby Consolas – 94%
- PC Games – 90%
- IGN – 90%
- Forbes – 90%
- Shacknews – 90%
- GameStar – 88%
- Game Informer – 80%
- PC Gamer – 63%.
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