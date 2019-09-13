Borderlands 3: обзор, трейлер и системные требования игры

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Borderlands 3: обзор, трейлер и сюжет игры
Borderlands 3: обзор, трейлер и системные требования игры / Фото из свободных источников

В пятницу, 13 сентября, официально вышел мультиплеерный шутер Borderlands 3. Игроки уже оценили техническую составляющую игры, а журналисты и сам проект.

Что известно об игре? Borderlands 3 – это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с элементами RPG, разработанная американской студией Gearbox Software. Игра стала четвертой в серии Borderlands и продолжением Borderlands 2.

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Игра официально вышла на ПК (Microsoft Windows), PlayStation 4 и Xbox One.

Сначала на персональных компьютерах Borderlands 3 будет распространяться через онлайн-сервис Epic Games Store, релиз игры в Steam запланирован на апрель 2020 года.

Сюжет

Станьте одним из искателей Хранилища, каждый из которых обладает развитым деревом навыков, мощными способностями и широкими возможностями настройки, и помешайте близнецам Калипсо объединить бандитские кланы и заполучить господство над всей галактикой,
– говорится в описании к игре.

Кроме этого, вы сможет отправиться за пределы Пандоры и открыть новые миры с уникальной средой и противниками.

Системные требования. "Независимо от того, какую платформу вы используете, чтобы играть в Borderlands 3, все драки на экране будут выглядеть фантастически, с хаотичной бойней и яркими боевыми навыками", – говорится на сайте игры.

Минимальные системные требования Borderlands 3

  • Операционная системаWindows 7 / 8 / 10
  • ПроцессорAMD FX-8350 / Intel Core i5-3570
  • ВидеокартаAMD Radeon HD 7970 / NVIDIA GeForce GTX 680 2GB
  • Оперативная память6 ГБ

Рекомендуемые системные требования Borderlands 3

  • Операционная системаWindows 7 / 8 / 10
  • ПроцессорAMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4770
  • Видеокарта AMD Radeon RX 590 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
  • Оперативная память16 ГБ

 

Отзывы. Геймеры отмечают, что при запуске игры в режиме DirectX 12 Borderlands 3 очень долго загружается, а потом также долго приходится ждать заставки между уровнями. Поэтому рекомендуют использовать исключительно DX11.

Трейлер игры Borderlands 3 – смотрите видео

Страдают и владельцы новомодных ультраширокоформатных мониторов, а еще геймеры жалуются на недоработки с озвучкой и языком.

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Что же касается первых отзывов журналистов, то они в основном положительные. Вот оценки некоторых передовых игровых изданий:

  1. XGN – 95%
  2. Hobby Consolas – 94%
  3. PC Games – 90%
  4. IGN – 90%
  5. Forbes – 90%
  6. Shacknews – 90%
  7. GameStar – 88%
  8. Game Informer – 80%
  9. PC Gamer – 63%.

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