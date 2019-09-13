Borderlands 3: обзор, трейлер и системные требования игры

В пятницу, 13 сентября, официально вышел мультиплеерный шутер Borderlands 3. Игроки уже оценили техническую составляющую игры, а журналисты и сам проект.

Что известно об игре? Borderlands 3 – это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с элементами RPG, разработанная американской студией Gearbox Software. Игра стала четвертой в серии Borderlands и продолжением Borderlands 2.

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Игра официально вышла на ПК (Microsoft Windows), PlayStation 4 и Xbox One.

Сначала на персональных компьютерах Borderlands 3 будет распространяться через онлайн-сервис Epic Games Store, релиз игры в Steam запланирован на апрель 2020 года.

Сюжет

Станьте одним из искателей Хранилища, каждый из которых обладает развитым деревом навыков, мощными способностями и широкими возможностями настройки, и помешайте близнецам Калипсо объединить бандитские кланы и заполучить господство над всей галактикой,

– говорится в описании к игре.

Кроме этого, вы сможет отправиться за пределы Пандоры и открыть новые миры с уникальной средой и противниками.

Системные требования. "Независимо от того, какую платформу вы используете, чтобы играть в Borderlands 3, все драки на экране будут выглядеть фантастически, с хаотичной бойней и яркими боевыми навыками", – говорится на сайте игры.

Минимальные системные требования Borderlands 3 Операционная система Windows 7 / 8 / 10

Windows 7 / 8 / 10 Процессор AMD FX-8350 / Intel Core i5-3570

AMD FX-8350 / Intel Core i5-3570 Видеокарта AMD Radeon HD 7970 / NVIDIA GeForce GTX 680 2GB

AMD Radeon HD 7970 / NVIDIA GeForce GTX 680 2GB Оперативная память6 ГБ

Рекомендуемые системные требования Borderlands 3 Операционная система Windows 7 / 8 / 10

Windows 7 / 8 / 10 Процессор AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4770

AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-4770 Видеокарта AMD Radeon RX 590 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

AMD Radeon RX 590 / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Оперативная память16 ГБ

Отзывы. Геймеры отмечают, что при запуске игры в режиме DirectX 12 Borderlands 3 очень долго загружается, а потом также долго приходится ждать заставки между уровнями. Поэтому рекомендуют использовать исключительно DX11.

Трейлер игры Borderlands 3 – смотрите видео

Страдают и владельцы новомодных ультраширокоформатных мониторов, а еще геймеры жалуются на недоработки с озвучкой и языком.

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Что же касается первых отзывов журналистов, то они в основном положительные. Вот оценки некоторых передовых игровых изданий:

XGN – 95% Hobby Consolas – 94% PC Games – 90% IGN – 90% Forbes – 90% Shacknews – 90% GameStar – 88% Game Informer – 80% PC Gamer – 63%.

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