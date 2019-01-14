Canon работает над камерой, которая сможет снимать видео 8K

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Новая камера Canon сможет снимать видео 8K
Новая камера Canon сможет снимать видео 8K / goodfon.ru

В компании Canon сообщили, что работают над созданием новой полнокадровой беззеркальной камеры, которая сможет снимать видео с разрешением 8K.

Об этом сообщает издание The Verge.

При этом главный менеджер по планированию продуктов Йошиюки Мизогучи уточнил, что камера с поддержкой 8K уже есть в линейке EOS R-серии.

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Как известно, первая EOS R была полнокадровой камерой среднего класса.

"Сейчас мы разрабатываем несколько камер EOS R, но из-за различий в уровнях желаемых функций мы, вероятно, запустим любительскую модель, которая позволит большой группе клиентов подойти и насладиться качеством полнокадровой съемки. Не сомневайтесь, что появится профессиональная модель, но, возможно, это не будет следующая модель, которую мы представим", – добавил Мизогучи.

Что такое 8K?
Это обозначение разрешения, обозначающее 8 тысяч пикселей. К примеру, 8K является в 16 раз высшей за разрешение современной технологии Full HD.

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Теги: Техно Canon Бытовая техника
Источник: Техно
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