CD Projekt готовит новый сервис для игр: что об этом известно

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CD Projekt готовит новый сервис для игр
CD Projekt готовит новый сервис для игр / Фото из открытых источников

В последние годы количество магазинов цифровой дистрибуции значительно возросло. Каждая студия, занимающаяся разработкой и издательством игр считает своим долгом запустить собственный сервис. Не стала исключением и польский студия CD Projekt, которая планирует запустить собственный лоунчер.

Как сообщает 4PDA, новый сервис получит название GOG Galaxy 2.0 и компания уже рассказала о его преимуществах.

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Что такое лоунчер?
Это программа, предоставляющая пользователю возможность войти в свой аккаунт, а также скачать и запустить клиент игры. Он также выступает в роли технического средства защиты авторских прав, позволяя запускать полную версию игры только пользователям, которые зашли с премиум-аккаунта, для другим доступна демо-версия.

Что известно о новом сервисе? GOG Galaxy 2.0 предоставит пользователям расширенные возможности по настройке клиента, а также позволит запускать игры с других лончеров – Origin, Steam, Epic Games Store, Uplay и так далее.

Кроме того, обновленный GOG Galaxy научится вести статистику консольных сервисов вроде PSN или Xbox Live. В будущем создатели планируют добавить функцию кроссплатформенный чата, единый список друзей со всех клиентов и общую ленту активности.

Когда запустят новый сервис? Прямо сейчас CD Projekt проводит тестирование этой платформы. Записаться на него можно здесь. А вот о дате анонса GOG Galaxy 2.0 пока ничего неизвестно.


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Теги: Техно CD Projekt Игры
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