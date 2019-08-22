CD Projekt RED покажет игровой процесс в Cyberpunk 2077: где и когда смотреть трансляцию

Польская студия CD Projekt RED анонсировала онлайн-трансляцию, во время которой покажут кадры игрового процесса Cyberpunk 2077 широкой публике. Разработчики продемонстрируют 15-минутный ролик с закрытого показа игры на Gamescom 2019.

Разработчики заявили, что не только покажут много интересного, но еще поведают о творческих решениях и процессе создания Найт Сити.

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Будет очень много интересной информации о творческом процессе разработки Cyberpunk 2077, мы расскажем подробнее об одном из районов Найт-Сити под названием Пасифика и разных стилях игры, которые вы сможете испытать уже в следующем году,

– сообщили в CD Projekt RED.

Когда и где смотреть трансляцию? Онлайн-трансляция начнется 30 августа в 21:00 по киевскому времени. Следить за ней можно будет на официальных каналах CD Projekt RED в сервисах Twitch и Mixer.

Трейлер игры Cyberpunk 2077 – смотрите видео

Нашлись у поляков и плохие новости. Ранее анонсированная демонстрация будущей PAX West отменена. Студия не будет размещать свой стенд на выставке, но конкурс косплея все равно состоится, но без представителей команды.

Что известно о Cyberpunk 2077?Ролевую игру Cyberpunk 2077 анонсировали в 2012 году и она стала крупнейшим проектом CD Projekt RED за всю историю польской студии. Над игрой работает более 400 разработчиков. Ее выход запланирован на 16 апреля 2020 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4.



Геймерам предстоит взять на себя роль V – наемника, который ищет устройство, которое позволяет обрести бессмертие.

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