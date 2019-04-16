Часть ракеты Falcon Heavy потеряли в океане

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Часть ракеты Falcon Heavy потеряли в океане
Часть ракеты Falcon Heavy потеряли в океане / NASA

Компания SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy, которую запустили 11 апреля с космодрома на мысе Канаверал. Отметим, позже ракета успешно совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Что случилось? Как сообщает The Verge, ступень потеряли во время обратной транспортировки с платформы до побережья.

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Вероятные причины. Как сообщается в заявлении компании, причиной стал шторм, в который попало судно, перевозившее первую ступень. Из-за сильного расшатывания разгонный блок наклонился и упал в воду. В SpaceX заявили, что предпринимали попытки по спасению ступени, но в итоге решили, что безопасность команды превыше всего.

В компании Илон Маска пообещали, что потеря первой ступени не отразится на будущих миссиях Falcon Heavy.

Запуск ракеты Falcon Heavy 11 апреля 2019 года – смотрите видео

Что известно о запусках Falcon Heavy? Напомним, запуск 11 апреля стал первым успешным коммерческим пуском Falcon Heavy, которая создана специально для вывода на орбиту тяжелых грузов (до 63 тонн).

А первый полет тяжелой ракеты-носителя состоялся в феврале 2018 года. Тогда в космос отправили личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster.

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Теги: Техно Новости Техно SpaceX Космос
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