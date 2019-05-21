Что известно о новой операционной системе Huawei, которая заменит Android

Вскоре после новости о разрыве деловых отношений Huawei и Google пользователи с особым рвением начали обсуждать дальнейшую судьбу китайского бренда. А впоследствии в сети появилась первая информация относительно названия и некоторых особенностей операционной системы от Huawei, которая сможет заменить Android.

Что известно об операционной системе Huawei? Китайский ресурс Huawei Central со ссылкой на собственные источники сообщил, что ОС от Huawei, которая находится в разработке с 2012 года, получила кодовое название Hongmeng.

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По данным издания, она основана на ядре Linux и будет использоваться в качестве кроссплатформенной системы, предназначенной для установки на различные типы устройств: смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Демонстрация операционной системы Hongmeng от Huawei – смотрите видео

О готовности перейти на такой "план Б" глава компании Ричард Ю сообщил изданию еще в марте 2019 года.

Что известно о скандале с Huawei? Напомним, вчера Google приостановила поддержку устройств Huawei после попадания компании в список санкций "черный список" США. А это означает, что Huawei не может покупать оборудование и программное обеспечение у американских фирм без предварительного разрешения правительства.



Причиной такого кардинального решения стало обвинение китайской компании в шпионаже и в сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования. Кроме того, американские производители призвали европейские компании не сотрудничать с китайским производителем во внедрении 5G в Европе.

Какое будущее ждет смартфоны Huawei? Будущие смартфоны бренда потеряют доступ к сервисам Google, включая магазин приложений. Однако представители вендора уже заверили пользователей, что продолжат послепродажную поддержку тех устройств, которые уже приобрели и уже находятся в продаже.

Другие компании, которые приостановили сотрудничество с китайским производителем. Кроме того, о прекращении сотрудничества с китайским техногигантом объявили еще четыре ведущих производителя процессоров из США.

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