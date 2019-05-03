Что на самом деле случилось с капсулой Crew Dragon: у Маска наконец пролили свет

После аварии во время тестирования капсулы космического корабля Crew Dragon, компании SpaceX, судьба самой капсулы была неизвестна. В сети появлялось немало догадок.

Что случилось. Авария произошла 20 апреля. SpaceX проводила испытания аварийных двигателей своей капсулы Crew Dragon, которая предназначена для полетов астронавтов NASA на орбиту.

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Во время тестирования капсула загорелась и прогремел взрыв. После этого ее судьба была неизвестна. Предполагали, что она могла утонуть в море.

Теперь исполнительный директор компании SpaceX Ханс Кенигсманн рассказал подробности, передает Business Insider.

Что говорят в SpaceX. По его словам, Crew Dragon был прикреплен к стенду на мысе Канаверал, где SpaceX обычно устанавливает ракеты-носители Falcon 9. Во время испытания должны были испытать восемь мощных двигателей, но что-то пошло не так.

"Поскольку это был наземный тест, у нас есть огромное количество данных от корабля и наземных датчиков. Выходные данные указывают на то, что аномалия произошла во время активации системы Super Draco", – сказал Кенигсманн.

Он также подтвердил, что капсула взорвалась, но ключевые компоненты остались нетронутыми.

Капсула была уничтожена, – добавил Кенигсманн.

Что известно про миссию Crew Dragon? Это один из пилотируемых кораблей, созданных по заказу NASA. Его планируют использовать в рамках программы по разработке частных космических аппаратов NASA Commercial Crew Program. Таким образом NASA хочет получить собственный аппарат, который бы мог доставлять американских астронавтов на МКС. Сейчас Агентство пользуется российскими кораблями "Союз".

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