Что подарить на Новый год: техника и еще раз техника

Времени на размышления о новогодних подарках не осталось, будем откровенны. Мы в Техно 24, конечно же, не могли быть в стороне и создали список подарков, которые подойдут для всех, кто постоянно работает с компьютерной техникой: для парня или просто подруги. Думаем, вы и сами захотите что-то из нашего списка себе под елочку.

Удлинитель с USB

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Обычный дешевый удлинитель из супермаркета, в котором крайние входы вообще не работают, а если ставишь ноутбук на зарядку, то может искрить – знакомо? Если у вашего парня или мамы такой удлинитель – простая и хорошая идея для подарка у нас уже есть. Это подойдет всем.

Девайс со встроенным предохранителем от перегрузок и на несколько входов для USB. Особенно его заценят владельцы мощных компьютеров, но не только. Несколько входов для USB в наборе с обычными евророзетками – помощник, без которого не обойтись на кухне, например. Ведь хочется и телефон зарядить, и чайник включить, а мама еще и мультиварку включит.



Удлинитель Xiaomi Mi Power с USB / compax.ru

Из проверенных и надежных вариантов на рынке – Xiaomi Mi Power Strip 3 USB длиной 1,8 метров.

Его новогодняя цена всего 259 гривен.

Быстрая мышка с подсветкой

Для многих работников, кого "кормит" компьютер, мышка – это именно то, что чаще всего оказывается в руках за день. А если в ладони дешевая, малоподвижная маленькая пластиковая мышка, в которой заедает колесико? Есть еще один вариант для подарка. Нет, конечно, такую ​​мышку дарить людям, которых ценишь, не стоит.

Выберите что-то стильное, быстрое и крутое, что в буквальном смысле всегда под рукой – сверхчувствительную мышку с подсветкой и встроенной памятью. Зачем память? Чтобы девайс знал руку и хорошо реагировал на ее движения. С такой не промахнешься и не нажмешь внезапно на крестик, когда проект уже готов. А для тех, кто занимается графикой такая мышка – незаменимый помощник.

На рынке есть много геймерских мышек с дополнительными кнопками и примочками. Есть и просто классные быстрые мышки для офиса. Чем отличается геймерская мышка от обычной? Встроенным процессором – для тех, кто идет в гости или на работу со своей мышкой, чтобы не чувствовать себя "словно в чужом обуви".

Подсветка: мышки могут излучать 16 миллионов цветов, микс которых можно настроить под свои вкусы. Оптический датчик, который сверхчувствительный к рывковым движениям и буквально является продолжением руки. Если это проводная мышка, то должен быть хомут на проводе, который стягивает лишнюю часть шнура.

Хороший и экономный вариант, который подойдет и геймерам, и просто постоянным пользователям ПК – Rapoo V280 USB Black. Цена – пушка 500 гривен по скидке (по состоянию на 27.12).



Проводная геймерская мышка Rapoo V280 / yugatech.com

Такая мышка одинаково хорошо будет лежать под левой и под правой рукой. Не забудьте об этой характеристике, если будете искать подарок для левшей.

Бесшумная геймерская клавиатура

Это еще один помощник гиков – хорошая и надежная клавиатура с подсветкой. И это хороший вариант подарка для тех, у кого день не проходит без писанины – редакторов копирайтеров, рерайтеров. Привет, тем, у кого родители бухгалтеры! Клава с негромким щелчком и плавным нажимом.

Хороший, но недешевый вариант – SteelSeries Apex M750 TKL QX2 Switches USB. Это профессиональная техника из Дании, которую оценит каждый. Если хотите поразить – как раз подойдет.



Клавиатура SteelSeries Apex с подсветкой / megaobzor.com

Ноутбуки

Вариант, если вы решили сделать серьезный и ценный подарок. Подобрали для вас различные ноуты по разумной цене: чтобы ваши почки остались в паре, а родной человек получил надежную технику.

Из хороших предложений по праздничной цене – Lenovo IdeaPad 330-15AST. Двухъядерный ноутбук с 4 ГБ оперативной памяти и 500 ГВ накопителя. Быстрый и по приятной цене – 5888 гривен. Имеет диагональ 15,6 дюймов и весит чуть больше 2 кг.



Ноутбук Lenovo IdeaPad S330 / costante.ru

Можете отдать за подарок больше – тогда мощнее ноутбуки на 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и внешней памятью в 1 ТБ. Стильный, легкий ноутбук с подсветкой. К тому же по акции можно купить его, а в подарок получить фирменный рюкзак. Нашли акцию, которая действует на ноутбуки Lenovo IdeaPad S340-15API и IdeaPad S340-14API. Цены от 11 299 до 16 999, в зависимости от диагонали экрана, емкости батареи и памяти.

Ноутбуки для тех, кто должен всегда носиться с ноутбуком или выезжать на объекты, где нет розеток. Габаритные и малопортативные компьютеры в таких ситуациях будут только приносить хлопоты. Поэтому стоит один раз потратиться и купить мощного помощника.

MSI Modern 14 – диагональ, как видно из названия, 14 дюймов, а вес всего – 1,18 кг. Автономность батареи приятно удивит тех, кто не хочет и не может зависеть от розетки – 50 Вт/час.



Сверхмощный MSI Modern 14 / engadget.com

63.3 Вт*ч, четырехъядерный Intel Core i5-9300H, чипсет Intel HM370, супер звук, диагональ 15,6 ТБ памяти. Замечтались? Это сверхмощный геймерский ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur. Его можно купить за 16 499 и быть счастливым долгие годы.

Надеемся, наша подборка вам помогла. Не теряйте времени и дарите близким лучшее.



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