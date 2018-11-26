Что в смартфонах ломается чаще всего

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Что в смартфонах ломается чаще всего
Что в смартфонах ломается чаще всего / market.karelia.pro

Компания SquareTrade, которая изучала мобильный рынок США, выяснила, какой элемент чаще всего ломается в смартфонах. Эта компания занимается ремонтом техники.

Об этом пишет prnewswire.com.

Так, как утверждает компания, большая часть поломок (66%) приходится на поломку дисплея, из них 29% приходится на разбитые экраны и 27% на поцарапанные экраны.

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Далее в рейтинге поломок – 22% случаев – это выход из строя аккумуляторов. Оставшиеся 16% приходятся напроблемы с тачскрином и возникают сколы на кромках / углах.

Кстати, за год в США фиксируется около 50 миллионов поломок дисплеев. Что касается причины поломки дисплея, становится случайное падение смартфона на землю.

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Теги: Смартфоны Техно
Источник: Техно
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