Цифра дня: миллион смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro раскупили за 3 часа

Новые флагманские смартфоны Huawei – Mate 30 и Mate 30 Pro – получили большую популярность среди пользователей. Исполнительный директор Huawei Ричард Ю заявил, что спрос на новинки очень высокий, ведь новинки уже в дефиците.

Как пишет издание Gizmochina, об этом Ричард Ю заявил во время открытия первого флагманского магазина в Шэньчжэне, озвучил статистику продаж смартфонов серии Mate 30.

Читайте также: Смартфон Huawei Mate 30 Pro вышел без сервисов Google: как это исправить

Он также рассказал, что предварительные продажи смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro превысили объемы заказов на серию P30 в шесть раз.

Он добавил, что всего за 3 часа было продано более миллиона смартфонов этой флагманской линейки.



Mate 30 и Mate 30 Pro оказались очень популярными

По словам Ричарда Ю, в планах Huawei продать минимум 20 миллионов смартфонов серии Mate 30. Всего за год производитель планирует продать 300 миллионов смартфонов.

Чем особенные Mate 30 и Mate 30 Pro? О характеристиках, в частности, хорошей камере новинок можете прочитать по ссылке. Но больше всего разговоров о новинках было из-за того, что линейка Mate 30 Pro – это первые смартфоны Huawei, вышедшие после введения санкций со стороны Министерства торговли США. Они запрещают американским компаниям сотрудничать с Huawei.

Компания не может использовать коммерческую версию Android, поэтому производитель использует версию с открытым кодом. Но без Google Play и других сервисов Google.

Huawei предлагает пользователям собственный фирменный магазин приложений. Сейчас в нем уже около 45 тысяч приложений.