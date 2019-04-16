Цифра дня: сколько денег компания Apple вкладывает в игровой сервис Arcade

В конце марта компания Apple представила игровую службу Arcade. Идея приложения объединяет его с Xbox Game Pass от Microsoft: за фиксированную ежемесячную плату подписчики получают неограниченный доступ к высококлассным мобильным играм, которые адаптированы под iOS и Apple TV и macOS.

Компания стремится привлечь в свой сервис как можно больше качественных игр. Если верить данным информаторов ресурса Financial Times, ставки достаточно высоки. Утверждается, что Apple тратит сотни миллионов долларов – по оценкам, уже более 500 миллионов долларов, – чтобы проекты, которые интересуют купертиновцев, появились в Arcade.

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Компания тратит по несколько миллионов на отдельную игру и предлагает дополнительные бонусы, если разработчики готовы сделать свои проекты временным эксклюзивом ее платформ. Иными словами, игра не должна появляться какое-то время ни на Android, ни на игровых консолях, ни на Windows.



Apple Arcade получит сотни эксклюзивов

Если информация верна, то компания подходит к делу основательно: это примерно половина от суммы в 1 миллиард долларов, которую Apple выделила на производство и покупку эксклюзивов для своей поточной службы Apple TV+.

Впрочем, такие расходы нельзя назвать чем-то невероятным: платная служба подписок на игры просто не будет работать, если в ней не окажется достаточного выбора хороших предложений, которые могли бы привлечь людей (и, желательно, чтобы это были эксклюзивы).

Обзор Apple Arcade – смотрите видео

Apple Arcade призвана возродить интерес к платным мобильным играм в эпоху бесплатных проектов, опирающихся на рекламу и микроплатежи. Также служба может помочь Apple укрепить свои позиции в противостоянии с Android и дать владельцам macOS дополнительный выбор. Поэтому сегодняшние немалые расходы Apple могут сторицей окупиться в будущем.

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К тому же купертоновская компания и не скрывает, что активно вкладывается в создание проектов и дает деньги тем разработчиками, которые ее заинтересовали (разумеется, на определенных условиях, включая временную или полную эксклюзивность).

Apple объединилась с создателями передовых игр, чтобы открыть возможности совершенно нового уровня. Мы работаем с настоящими визионерами этой индустрии и помогаем им делать игры, которые они мечтали создать. Теперь все это реально,

– отметили в компании.

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