Цифра дня: сколько новых смартфонов выпустили китайские бренды за 3 месяца

Китайские бренды продолжают производить все новые модели смартфонов. Как свидетельствуют данные агентства China Telecom Institute, в январе-марте 2019 года на китайском рынке представили 125 новых смартфонов.

Это на 39,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Также в отчете говорится, что в марте на китайском рынке было отгружено 28,373 миллиона устройств, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Смартфоны составили 94,9% всех мобильных телефонов в марте.

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В целом, в первом квартале 2019 года на рынок было отгружено 76,931 миллиона мобильных телефонов, что на 11,9% меньше, чем было в первом квартале 2018 года.

Только в марте 2019 года в Китае было выпущено 52 новых модели, что на 35% меньше, чем в марте прошлого года.

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