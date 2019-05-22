Цифра дня: сколько зарабатывают топовые стримеры в Twitch

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором раскрыло прибыли самых популярных стримеров на Twitch. Оказалось, что лучшие из лучших в сфере стриминга видеоигр зарабатывают около 50 тысяч долларов в час.

Но и это далеко не предел: журналисты издания Kotaku пообщались с влиятельными представителями этой среды, чтобы выяснить, сколько получают ведущие прямых трансляций.

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Как оказалось, 50 тысяч долларов – это усредненная цифра, в то время как единовременные суммы могут быть намного выше.

Сотрудничество с издателями игр. Например, с ведущими стримерами сотрудничают такие крупные издательства, как Activision Blizzard, Take-Two, Ubisoft или Electronic Arts. Когда компании нужно поддержать интерес к какому-либо из своих проектов, в первую очередь она обращается к наиболее востребованным стримерам, которые могут играть в нечто вовсе не из-за собственной искренней увлеченности.



Тайлер Ninja Блевинс получил миллион долларов за трансляцию Apex Legends

Когда дело касается долгосрочных партнерств, речь идет о шестизначных, а иногда даже семизначных суммах.

Я не могу разглашать конкретных имен, это конфиденциальная информация. Но стримерам нередко поступают предложения от AAA-издателей, которые готовы платить около 60 тысяч долларов за один или два часа трансляции. Если стримеру это не интересно, издатель возвращается с "незаполненным чеком", куда стример может вписать сумму, которая его устраивает, – заявил один из источников Kotaku.

Примеры невероятных прибылей. Однако, когда речь заходит о самых топовых стримерах, суммы могут достигать совершенно астрономических значений. К примеру, Тайлер Блевинс – более известный публике как Ninja – получил от Electronic Arts один миллион долларов за одну-единственную трансляцию Apex Legends и новость об этом в Twitter.

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