Цифра дня: всю партию гибкого смартфона Galaxy Fold раскупили на 5 минут

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Galaxy Fold раскупили за 5 хвилин
Galaxy Fold раскупили за 5 хвилин / .engadget.com

Новый смартфон от Samsung с гибким дисплеем Galaxy Fold поступил в продажу на китайском рынке. Несмотря на безумно высокий ценник, всю партию раскупили всего за 5 минут.

Как передает издание Gizmochina, об этом рассказали в местном представительстве южнокорейского гиганта.

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Детали. Samsung Galaxy Fold стал доступен для покупателей 8 ноября. Стартовала продажа в 10:00 по местному времени. И уже в 10:05 ни одного смартфона не осталось.

В Китае эта модель стоила 15999 юаней (это 2293 долларов или почти 56 тысяч гривен). Правда, количество проданных смартфонов производитель не называет. Ранее в Samsung сообщали, что продали около 500 тысяч Galaxy Fold во всем мире.

Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold поступил продажу

 

Чем интересен? В сложенном виде Galaxy Fold напоминает обычный смартфон. Диагональ экрана составляет 4,6 дюйма. Но если его разложить, получаем полноценный планшет с диагональю 7,3 дюйма. Одновременно на большом экране могут быть открыты сразу 3 окна. Поэтому можно просматривать видео и в то же время переписываться в чате.

Еще одна интересная фишка – его батарея. Инженеры объединили сразу два аккумулятора, стоящих в одной батарее. Ее емкость составляет 4300 мАч.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Samsung Новости Техно Техно Смартфоны
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