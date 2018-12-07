Цифра дня: Xiaomi продала рекордное количество смартфонов Pocophone F1

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Pocophone F1 встановив рекорд
Pocophone F1 встановив рекорд / Фото з вільних джерел

Компания Xiaomi в международном масштабе продала 700 тысяч смартфонов Pocophone F1. Такого результата китайский производитель смог достичь всего за три месяца с даты релиза устройства.

Радостной новостью поделился вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн в своем Twitter-аккаунте.

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Особо популярным Pocophone F1 оказался в Индии, именно в этой стране сначала начались его продажи.

В честь достижения рубежа в 700 тысяч пользователей Xiaomi решила устроить распродажу – в Индии смартфон можно купить до 8 декабря всего за 5000 рупий, что по текущему курсу составляет около 2 тысяч гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Pocophone F1

 

  • ДисплейТип: IPS
    Діагональ: 6,18 дюйма
    Роздільна здатність: 2246 х 1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
  • ВідеопроцесорAdreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ 
    Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 5 Мп
    ​Фронтальна: 20 Мп
  • Акумулятор4 000 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie

 

Сейчас Pocophone F1 в Украине обойдется от 9999 гривен за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

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Теги: Техно Индия Смартфоны Xiaomi Poco
Источник: Техно
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