Цифра дня: Xiaomi продала рекордное количество смартфонов Pocophone F1
Компания Xiaomi в международном масштабе продала 700 тысяч смартфонов Pocophone F1. Такого результата китайский производитель смог достичь всего за три месяца с даты релиза устройства.
Радостной новостью поделился вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн в своем Twitter-аккаунте.
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Особо популярным Pocophone F1 оказался в Индии, именно в этой стране сначала начались его продажи.
В честь достижения рубежа в 700 тысяч пользователей Xiaomi решила устроить распродажу – в Индии смартфон можно купить до 8 декабря всего за 5000 рупий, что по текущему курсу составляет около 2 тысяч гривен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Pocophone F1
- ДисплейТип: IPS
Діагональ: 6,18 дюйма
Роздільна здатність: 2246 х 1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
- ВідеопроцесорAdreno 630
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ
Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп + 5 Мп
Фронтальна: 20 Мп
- Акумулятор4 000 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
Сейчас Pocophone F1 в Украине обойдется от 9999 гривен за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
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