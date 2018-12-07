Цифра дня: Xiaomi продала рекордное количество смартфонов Pocophone F1

Компания Xiaomi в международном масштабе продала 700 тысяч смартфонов Pocophone F1. Такого результата китайский производитель смог достичь всего за три месяца с даты релиза устройства.

Радостной новостью поделился вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн в своем Twitter-аккаунте.

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Особо популярным Pocophone F1 оказался в Индии, именно в этой стране сначала начались его продажи.

Boom! We've got 700,000 #POCOF1 users across the globe.



POCO means little in Spanish. Glad to see the POCO community has become so big globally in a matter of months.



Thank you POCO fans, more power to you!#MasterOfSpeed #GoPOCO @IndiaPOCO pic.twitter.com/ylxIACWTU5 — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 5 грудня 2018 р.

В честь достижения рубежа в 700 тысяч пользователей Xiaomi решила устроить распродажу – в Индии смартфон можно купить до 8 декабря всего за 5000 рупий, что по текущему курсу составляет около 2 тысяч гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Pocophone F1

Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 6,18 дюйма

Роздільна здатність: 2246 х 1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 6,18 дюйма Роздільна здатність: 2246 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ

Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 5 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 12 Мп + 5 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Сейчас Pocophone F1 в Украине обойдется от 9999 гривен за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

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