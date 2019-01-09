Dell представила ноутбук-трансформер с "шестым чувством", работающий сутки без зарядки

В рамках выставки CES 2019 компания Dell представила уникальный ноутбук-трансформер Latitude 7400 2-в-1, оснащенный технологией так называемого "шестого чувства".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новая функция Latitude 7400 помогает ноутбуку определять приближение пользователя и быть готовым к работе еще до того, как пользователь прикоснулся к нему. Так, аппарат имеет функцию ExpressSign-in, которая обнаруживает присутствие пользователя, пробуждает систему и сразу же сканирует распознавания лиц для входа в систему через WindowsHello. При этом если пользователь прерывает работу, компьютер распознает, что он ушел, и сам себя блокирует, чем бережет батарею и безопасность устройства.

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Кроме этого, новинка оснащена датчиком приближения с поддержкой технологии Intel Context Sensing1. Это первый в мире планшет, который имеет такую ​​функцию.

Latitude 7400 уникальный в своем роде ноутбук

Latitude 7400 стал самым 14-дюймовой моделью 2-в-1 в коммерческом портфеле Dell. Его вес всего 1,36 кг.

Корпус устройства выполнен из нового материала – TitanGrey, основой для которого стал обработанный алюминий. Нижняя крышка из магниевого сплава покрыта специальным покрытием, которое приятно на ощупь и долгое время не теряет своего вида.

Вес Latitude 7400 всего 1,36 кг

Еще одно важное преимущество новинки – батарея. Latitude 7400 может работать автономно до 24 часов.

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