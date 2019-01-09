Dell представила ноутбук-трансформер с "шестым чувством", работающий сутки без зарядки

23 Читати новину українською
Ноутбук Latitude 7400
Ноутбук Latitude 7400

В рамках выставки CES 2019 компания Dell представила уникальный ноутбук-трансформер Latitude 7400 2-в-1, оснащенный технологией так называемого "шестого чувства".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новая функция Latitude 7400 помогает ноутбуку определять приближение пользователя и быть готовым к работе еще до того, как пользователь прикоснулся к нему. Так, аппарат имеет функцию ExpressSign-in, которая обнаруживает присутствие пользователя, пробуждает систему и сразу же сканирует распознавания лиц для входа в систему через WindowsHello. При этом если пользователь прерывает работу, компьютер распознает, что он ушел, и сам себя блокирует, чем бережет батарею и безопасность устройства.

Читайте также: Dell представила Alienware m17 – самый тонкий и легкий ноутбук из серии

Кроме этого, новинка оснащена датчиком приближения с поддержкой технологии Intel Context Sensing1. Это первый в мире планшет, который имеет такую ​​функцию.

Latitude 7400

Latitude 7400 уникальный в своем роде ноутбук

Latitude 7400 стал самым 14-дюймовой моделью 2-в-1 в коммерческом портфеле Dell. Его вес всего 1,36 кг.

Корпус устройства выполнен из нового материала – TitanGrey, основой для которого стал обработанный алюминий. Нижняя крышка из магниевого сплава покрыта специальным покрытием, которое приятно на ощупь и долгое время не теряет своего вида.

Latitude 7400

Вес Latitude 7400 всего 1,36 кг

Еще одно важное преимущество новинки – батарея. Latitude 7400 может работать автономно до 24 часов.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: ноутбук Dell Техно Гаджеты
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
8 января 21:03 Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
Ірина Полицька 1622
Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
8 января 19:01 Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
Борис Немировський 727
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
7 января 20:10 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 11423
Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
7 января 16:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
Анастасія Можаровська 579
Выдающиеся события в космической отрасли, о которых стоит знать каждому
6 января 20:06 Выдающиеся события в космической отрасли, о которых стоит знать каждому
Михайло Года 519
Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
5 января 20:02 Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
1114
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук