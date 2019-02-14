Что подарить на 14 февраля: интересные идеи гаджетов

14 февраля вопрос что же подарить на День Святого Валентина как никогда актуален. Но сегодня открытки или цветов будет недостаточно. Техно 24 подобрал несколько интересных идей девайсов, которые точно понравятся вашей половинке.

Что подарить парню на 14 февраля

Триммер/Электробритва

Если ваш любимый носит бороду, то триммер станет очень хорошим подарком. Ведь это только на первый взгляд, борода – демонстрация грубости и небрежности. На самом деле, для ее ухода мужчины прилагают немало усилий. Бороды могут отличаться по форме и длине. Триммер поможет мужчине создать такую ​​бороду, какую он хочет.

Читайте также: Представили интересную щетку, которая сама чистит зубы

Кстати, есть также универсальные триммеры, которые имеют насадки для стрижки волос на голове, для бороды, а также для удаления лишних волосков в носу.



Триммер – хороший подарок для бородатых мужчин

При этом, если ваш мужчина не поддался модной тенденции и продолжает брить бороду ежедневно, то ему можно подарить электробритву. Поверьте, этот девайс значительно упростит утренний ритуал вашего любимого.

Во-первых, электробритва обеспечивает более безопасное бритье и не оставляет раздражений на коже. Также таким устройством избавиться от волос на лице есть эффективнее, чем обычным станком. Кроме того, электробритву очень удобно брать с собой в путешествие, и, собственно, бриться в дороге.

Чашка с подогревом

Очень полезный девайс, особенно в это время года. Это может быть подставка, которая подогревает чашку. Большинство из таких гаджетов могут заряжаться через порт USB. То есть подставку можно поставить у компьютера и она будет поддерживать температуру напитка в комфортном градусе.



Чашка с подогревом покажет, что вы беспокоитесь о любимом

Также это может быть термокружка с функцией подогрева – такой девайс полезно брать на работу.

VR-очки

Все мужчины любят игры. А поиграть в виртуальной реальности – мечта каждого. Будьте уверены, такой подарок не оставит вашего любимого равнодушным.



О такой "игрушке" мечтает каждый мужчина

Эти очки могут быть для смартфонов. Так, роль экрана играет дисплей мобильного устройства, которое вставляется в корпус. Поэтому если ваш мужчина предпочитает игры и видео на смартфоне – выбирайте именно эти VR-очки.

Хотя более глубокое погружение в виртуальную реальность подарят очки, работающие с ПК. Если любимый много времени проводит именно за компьютером – тогда это то, что нужно.

Что подарить девушке на 14 февраля

Выпрямитель

Каждая девушка любит эксперименты с прической. Поэтому подарить выпрямитель – очень хорошая идея. Ведь большинство современных моделей не только выравнивают волосы, но и могут сделать кудри. То что надо для меняющихся прихотей девушек.

Сейчас на рынке большое разнообразие выпрямителей для волос, поэтому как выбрать модель, которая подойдет вашей любимой – читайте в материале "Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание".

Умные часы

Этот гаджет не только может считать шаги или мониторить сон, но и выполнять ряд разумных функций – получать сообщения, проигрывать музыку, звонить, осуществлять бесконтактную оплату и тому подобное. Поэтому для современной активной девушки такой девайс очень пригодится.

Читайте также: Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24

Кроме того, некоторые модели, как, например, модели Apple или Samsung, кроме интересных функций имеют еще и стильный дизайн. Например, южнокорейская компания в прошлом году выпустила специальную модель Galaxy Watch для женщин. Девайс получил розовый ремешок, меньшие размеры (чем у "мужской" версии) и корпус в розовом золоте. Выглядит очень стильно.



Galaxy Watch выглядит очень женственно

Смартвесы

У каждой девушки есть "пунктик" относительно собственного веса. Специальные умные весы помогут контролировать вес и поддерживать тело в форме.

С помощью специального приложения вес синхронизируется со смартфоном и помогает отслеживать ежедневные колебания вашего веса и другие физиологические данные. Кроме того, приложение может предоставить отчет о состоянии здоровья, а также рекомендации по его улучшению.



Весы не только контролируют фигуру, но и могут давать советы

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно