Держал своими руками: характеристики Samsung Galaxy S10 слил информатор

Анонимный источник, работавший с прототипами смартфона Samsung Galaxy S10, слил журналистам характеристики и цвета будущего флагмана. Он также заверил, что своими руками работал с прототипами этих новинок.

Как пишет издание GSMArena, он подтвердил, что будет представлено 3 модели. Эта информация уже была озвучена ранее, но источник добавил, что модель с диагональю экрана с 5,8 дюйма будет иметь другое название, чем Galaxy S10 lite. Правда, какое название получит самая молодая из серии Galaxy S10 – неизвестно.

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Топовая версия Galaxy S10+ получит диагональ 6,4 дюйма и сразу 5 модулей камеры: 3 датчика основной и два – фронтальной. Другие две модели будут иметь одинарную селфи-камеру, при этом Galaxy S10 тоже будет оснащен тройной основной камерой, а младшая версия будет иметь только 2 модуля на тыльной стороне.

Чем уникальны. Известно, что Galaxy S10+ получит рекордное на рынке количество оперативной памяти – 12 ГБ и вместе с накопителем – терабайт встроенной (похоже, схема будет как в Galaxy Note 9, который имеет 512 ГБ встроенного хранилища и предусмотрен накопитель до 512 ГБ). Эту премиальную версию Galaxy S10+ выпустят ограниченным тиражом.

Кстати, все три модели Samsung Galaxy S10 получат разъем 3,5 мм для наушников.

Когда увидим. Модели будут доступны в черном, белом и сине-зеленом цветах. Некоторые из моделей получат дополнительные окраски, такие как синий и желтый. Новинки должны представить 20 февраля, а в продажу они поступят 8 марта.

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