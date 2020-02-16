Девочка потратила более 45 тысяч гривен на покупки в игре Roblox

Восьмилетняя девочка из Рексема (Уэльс) потратила 1 450 фунтов (ориентировочно 46 300 гривен) на покупки в многопользовательской онлайн-игре Roblox. Средства использовали в качестве задолженности по кредитной карте родителей.

Что случилось

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Издание BBC утверждает, что ребенок смог сбросить настройки безопасности iPad и сделать покупки после того, как добавил свой отпечаток пальца в Touch ID. Все это произошло без ведома родителей.

Дочь Кэти Филлипс сбросила настройки безопасности, чтобы установить свой отпечаток пальца для совершения покупок,

– пишет BBC.

Сколько потратил ребенок

Как сообщают представители банка Barclaycard, кредитная карта которого была использована, дочь госпожи Филлипс в течение трехдневного периода накопила долг в размере 1 890 фунтов (около 60 300 гривен) и сделала в общей сложности 255 покупок, ценовой диапазон которых начинается от 99 до 99,99 фунтов стерлингов.

Что известно об игре Roblox?Это многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные игры и играть в созданные другими пользователями, проекты. Она увидела свет в 2005 году.

Реакция родителей и банка

Родители в данной ситуации свою вину не признают. По их мнению, дочь не знала о том, что расплачивается реальными деньгами. В ответ на просьбу отменить покупки, представители Barclaycard заявили, что сделать это не получится и долг придется вернуть.

К сожалению, клиенты несут ответственность за транзакции, созданные с использованием биометрических данных и Apple ID, поэтому мы не можем возместить ущерб. Несмотря на это, мы сочувствуем ситуации и планируем не начислять проценты по этим сделкам. У Apple есть ряд функций, которые помогают контролировать затраты, например, возможность отключения внутриигровых покупок,

– высказались в кредитной организации.

Как исключение, в Barclaycard согласились не взимать проценты с платежей, таким образом итоговый долг был снижен с 1 890 до 1 450 фунтов стерлингов.

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