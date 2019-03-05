Дисплей Samsung Galaxy S10 признали лучшим в истории
Авторитетный ресурс DisplayMate опубликовал результаты тестирования флагманского смартфона Samsung Galaxy S10. Устройство получило самую высокую оценку экспертов, которые назвали дисплей лучшим на рынке.
Характеристики дисплея. Как сообщает 4PDA, по сравнению с предшественником пиковая яркость экрана Samsung Galaxy S10 выросла на 17% и составляет 1215 нит, а цветовой сдвиг составил 0,4 балла JNCD независимо от типа отображаемого контента.
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В ходе многочисленных тестов специалисты DisplayMate также зафиксировали рекордные показатели контраста и насыщенности экрана, который в результате получил высокие оценки во всех категориях.
Цветовой сдвиг в Samsung Galaxy S10
Среди преимуществ новинки эксперты отметили качество фильтра синего света, соответствие стандарту цветового пространства DCI-P3, поддержку HDR10+, высокую энергоэффективность и минимальное снижение яркости под углом 30 градусов по сравнению с IPS-решениями.
Даже с учетом жестких стандартов оценки и новых методик тестирования, Samsung Galaxy S10 получил топовый рейтинг во всех категориях и наивысшую оценку A+ от DisplayMate,
– подчеркнули эксперты компании.
По завершении тестирования 6,1-дюймовый экран флагманского устройства был признан самым продвинутым OLED-модулем малого размера в истории отрасли, и получил высший по версии DisplayMate рейтинг А+.
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Другие характеристики. Samsung Galaxy S10 работает на фирменном процессоре Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855 в зависимости от региона продаж. Селфи-камера имеет разрешение 10 Мп, основная камера представлена тройным сенсором: 12-мегапиксельный широкоугольный модуль, 12-мегапиксельный телефотомодуль и ультраширокоугольный модуль на 19 Мп.
Смартфоны Samsung Galaxy S10 поступят в продажу уже 8 марта.
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