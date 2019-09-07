Для него и для нее: новая электрощетка от Xiaomi, которую почти не нужно заряжать

Xiaomi продолжает расширять ассортимент бытовых устройств. Ее суббренд Soocas представил новинку – V1 Sonic. Щетка укомплектована в пластиковом кейсе, а ее автономность достигает 60 дней.

В конструкции щетки Soocas V1 Sonic есть магнитный генератор, благодаря которому максимальная частота колебаний головки достигает 42 тысяч в минуту. По сравнению с маятниковыми и вибрационными механизмами решение с магнитом увеличивает однозарядный срок эксплуатации изделия.

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В Soocas V1 Sonic есть три режима работы: деликатный – для чувствительных зубов, стандартный – с умеренной частотой вибрации головки, а также пульсирующий режим, предусматривающий последовательную смену высокой и низкой частот вибрации. Переключение осуществляется с помощью кнопки.



Щетка Soocas V1 Sonic

От одного заряда щетка способна проработать до 60 дней. Состояние аккумулятора можно контролировать при помощи трех диодов, размещенных на ручке. Время полной зарядки составляет 4 часа. Soocas V1 Sonic будет представлена в двух цветах: розовом и голубом.

Цена. Стоимость модели компания не раскрывает. Старт продаж запланирован на 9 сентября.

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