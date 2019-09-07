Для него и для нее: новая электрощетка от Xiaomi, которую почти не нужно заряжать

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Электрощетка от Xiaomi, которую почти не нужно заряжать
Электрощетка от Xiaomi, которую почти не нужно заряжать / 4pda

Xiaomi продолжает расширять ассортимент бытовых устройств. Ее суббренд Soocas представил новинку – V1 Sonic. Щетка укомплектована в пластиковом кейсе, а ее автономность достигает 60 дней.

В конструкции щетки Soocas V1 Sonic есть магнитный генератор, благодаря которому максимальная частота колебаний головки достигает 42 тысяч в минуту. По сравнению с маятниковыми и вибрационными механизмами решение с магнитом увеличивает однозарядный срок эксплуатации изделия.

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В Soocas V1 Sonic есть три режима работы: деликатный – для чувствительных зубов, стандартный – с умеренной частотой вибрации головки, а также пульсирующий режим, предусматривающий последовательную смену высокой и низкой частот вибрации. Переключение осуществляется с помощью кнопки.

Щітка Soocas V1 Sonic
Щетка Soocas V1 Sonic

От одного заряда щетка способна проработать до 60 дней. Состояние аккумулятора можно контролировать при помощи трех диодов, размещенных на ручке. Время полной зарядки составляет 4 часа. Soocas V1 Sonic будет представлена в двух цветах: розовом и голубом.

Цена. Стоимость модели компания не раскрывает. Старт продаж запланирован на 9 сентября.

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Теги: Гаджеты Новости Техно Техно Xiaomi
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