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DOOM Eternal: новый сюжетный трейлер и дата выхода игры

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DOOM Eternal: трейлер, сюжет и дата выхода / Скриншот из видео

Долгожданная игра DOOM Eternal станет одним из главных боевиков 2020 года. Тем временем в сети опубликовали новый трейлер, который раскрывает сюжет будущего проекта.

Что известно о сюжете игры

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Через 131 год, в 2151 году на Землю придет Ад. Спасти человечество может лишь один герой –Думслеер. И делать он это будет как на родной планете, так и в далеком космосе, где, вероятно, скрывается главный злодей.

Главный герой

Что примечательно, теперь пользователи точно знают, что главный герой никакой не ангел, демон или нефилим – он обычный человек. Но явно не тот, за которого они играли в классических частях DOOM. Думслеером, кстати, может оказаться демон, называющий нынешнего Думслеера "узурпатором".

Впрочем, это не более чем предположение, а правду пользователи узнают уже совсем скоро.

Новый трейлер DOOM Eternal – смотрите видео

 

Дата релиза игры

Напомним, что релиз Eternal DOOM на PS4, Xbox One, Stadia и PC состоится 20 марта. Версия для Switch выйдет чуть позже.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Игры
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