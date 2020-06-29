На международной платформе Kickstarter начали собирать средства на создание духов Eau de Space, которые пахнут космосом.

Изготовление запаха NASA заказало больше чем 10 лет назад, на реализацию понадобилось еще 4. Об этом пишет CNN.

К слову МакДональдз выпустит свечи с ароматами еды: яркие фото

Готовый аромат Национальное аэрокосмическое агентство США добавило в тренировки своих астронавтов перед запуском на орбиту. Теперь группа энтузиастов планирует поставить его на конвейер, чтобы каждый смог таким образом прикоснуться к космической пустоте.

Сами же астронавты описывают этот аромат как смесь пороха, пережаренного стейка, малины и рома.



Духи с запахом космоса / Фото Kickstarter