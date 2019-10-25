Джефф Безос за сутки обеднел на 7 миллиардов долларов: что случилось

Самый богатый человек мира, миллиардер Джефф Безос только за сутки потерял 7 миллиардов долларов. Он является основателем и главой корпорации Amazon. И на его финансовое состояние повлияло падение акций его компании.

Как передает издание CNBC, акции Amazon упали после публикации отчетности.

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Что случилось с Amazon? 24 октября компания отчиталась о прибыли за третий квартал 2019 года. Однако, финансовые результаты разочаровали инвесторов. В результате акции Amazon упали на 6,6%. В денежном эквиваленте компания снизила доход до 3,2 миллиарда долларов с 3,7 миллиарда за тот же период 2018 года.

Что от этого Безосу? Безос является главным акционером компании. Он владеет 57,6 миллиона долларами акций Amazon, такое падение означает потерю для него в размере 6,9 миллиарда долларов.

Если акции Amazon продолжат падать, то Безос может потерять лидерство в рейтинге самых богатых людей на планете, и уступить позицию Биллу Гейтсу.

По данным Bloomberg Billionaires Index, сейчас доходы Безоса оценили в 111 миллиардов долларов, у Гейтса 107 миллиардов долларов.

Кто такой Джефф Безос?Американский предприниматель и самый богатый человек мира. В январе 2018 года американский телеканал CNN назвал основателя Amazon Джеффа Безоса самым богатым человеком в истории.



Помимо корпорации Amazon, Безос основал аэрокосмическую компанию Blue Origin. Компания планирует начать коммерческие суборбитальные полеты с людьми, с 2015 года компания проводит тестовые испытания.

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