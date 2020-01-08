Электромобиль Fisker Ocean с солнечными панелями представили на CES 2020: цена

Во время выставки CES 2020 компания Fisker Inc представила электрический кроссовер под названием Fisker Ocean. Точные характеристики производитель не раскрывает. Известно, что на крыше установят солнечные панели.

Как информирует издание The Verge, Fisker Ocean выйдет на рынок в конце 2021 – начале 2022 года.

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Интересные факты

Производитель сделал большой акцент на экологичность. Кроме солнечных батарей, которые должны добавить до 5 км запаса хода в день, интерьер автомобиля не будет содержать кожи. В отделке машины используют переработанный пластик.

Известно также, что Fisker Ocean выйдет в нескольких конфигурациях, одна из которых с акцентом на производительность получит разгон от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды. Больше характеристик производитель обещает раскрыть позже.



Fisker Ocean можно будет купить в лизинг

Цена

Во время CES 2020 сказали цену Fisker Ocean. Стоимость электрокара стартует от 37 500 долларов (863 000 гривен).

Кстати, компания планирует продавать авто в лизинг с платежами от $379 долларов в месяц (8 700 гривен).

Что известно о Fisker Inc? Это новая компания американского автомобильного дизайнера Хенрика Фискера. Ранее он работал над премиальными моделями вроде Aston Martin DB9 и BMW Z8.



В 2008 году он запустил собственную компанию Fisker Automotive, которая продавала гибридный спортивный седан Fisker Karma. Однако, модель не получила большого спроса, поэтому в 2014 году компания обанкротилась. Новую компанию Fisker Inc Фискер основал в 2016 году.

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