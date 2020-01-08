24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Электромобиль Fisker Ocean с солнечными панелями представили на CES 2020: цена

31 Читати новину українською
Fisker Ocean с солнечными панелями / theverge.com

Во время выставки CES 2020 компания Fisker Inc представила электрический кроссовер под названием Fisker Ocean. Точные характеристики производитель не раскрывает. Известно, что на крыше установят солнечные панели.

Как информирует издание The Verge, Fisker Ocean выйдет на рынок в конце 2021 – начале 2022 года.

К теме: Электрический пикап Ford выполнил необычный трюк: видео

Интересные факты

Производитель сделал большой акцент на экологичность. Кроме солнечных батарей, которые должны добавить до 5 км запаса хода в день, интерьер автомобиля не будет содержать кожи. В отделке машины используют переработанный пластик.

Известно также, что Fisker Ocean выйдет в нескольких конфигурациях, одна из которых с акцентом на производительность получит разгон от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды. Больше характеристик производитель обещает раскрыть позже.

Fisker Ocean
Fisker Ocean можно будет купить в лизинг

Цена

Во время CES 2020 сказали цену Fisker Ocean. Стоимость электрокара стартует от 37 500 долларов (863 000 гривен).

Кстати, компания планирует продавать авто в лизинг с платежами от $379 долларов в месяц (8 700 гривен).

Что известно о Fisker Inc? Это новая компания американского автомобильного дизайнера Хенрика Фискера. Ранее он работал над премиальными моделями вроде Aston Martin DB9 и BMW Z8.

В 2008 году он запустил собственную компанию Fisker Automotive, которая продавала гибридный спортивный седан Fisker Karma. Однако, модель не получила большого спроса, поэтому в 2014 году компания обанкротилась. Новую компанию Fisker Inc Фискер основал в 2016 году.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса, читайте в разделе Техно

6 текстов щедривок для детей: лучшие песни
сегодня
77836
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Авто 24 Искусственный интеллект
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 января 22:01 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 3950
5 января 22:09 Лучшие смартфоны Xiaomi 2019 года – подборка Техно 24
Анастасія Можаровська 2052
5 января 13:05 Фото черной дыры, миссия New Horizon и новая ракета от Маска: космические итоги 2019 года
Михайло Года 240
4 января 22:02 Что такое астероид Бенну и почему он опасен?
Назар Токар 392
4 января 08:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
70076
Новости
Больше новостей
Залиште відгук