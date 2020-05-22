Facebook постепенно переходит на удаленную работу: преимущества для компании

CEO корпорации Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз о работе сотрудников компании после коронавируса. Бизнесмен считает, что их сотрудники будут постепенно переходить на удаленную работу, и уже через 5-10 лет половина сотрудников Facebook будет работать вне офиса.

Об этом Цукерберг написал в своем блоге на странице в Facebook. При этом он отметил, что корпорация планирует подходить к переходу на удаленную работу "взвешенно".

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В компании провели опрос, который показал, что примерно 40% сотрудников хотели бы постоянно работать удаленно. Правда, более 50% все же с нетерпением ждут возвращения в офис.

Преимущества

Цукерберг также назвал несколько преимуществ для компании, когда их сотрудники работают из дома. Например, возможность нанимать людей, которые живут в небольших городах, где нет офисов компании.

Также, по мнению CEO Facebook, это положительно повлияет на окружающую среду, ведь людям не нужно будет добираться на работу.

Цукерберг также отметил, что их работники выполняют задачи продуктивнее, когда работают удаленно.

И все же Цукерберг считает, что в 2020 году корпорация откроет офисы. Правда, к офисной работе в этом году смогут вернуться лишь четверть работников, так как компания должна обеспечить социальную дистанцию ​​между работниками.

Решение Twitter

Между тем в Twitter не будут ждать 5-10 лет. В компании уже выступили с заявлением, что их сотрудники могут продолжать работать удаленно. В компании объясняют, что их сотрудники работают так уже несколько месяцев, поэтому доказали, что работа вне офиса тоже может быть эффективной.