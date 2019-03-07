Facebook не хранить данные пользователей в странах нарушающих права человека

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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг / Фото из открытых источников

Марк Цукерберг заявил о том, что собирается сделать защиту личных данных пользователей приоритетом и ввести для ряда служб сквозное шифрование данных по примеру мессенджера WhatsApp.

В статье "Видение будущего соцсетей с фокусом на защиту личной сферы», на своей странице в Facebook Цукерберг отметил, что компания собирается изменить принципы работы с данными пользователей и в будущем превратится в платформу, которая предоставляет ряд услуг, защищенных надежными настройками приватности. В частности, речь шла об интернет-звонках, видео чатах, бизнес-коммуникации и осуществлении платежей.

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В частности, Цукерберг пообещал, что Facebook не будет сохранять сообщения или истории пользователей "дольше, чем это необходимо, или дольше, чем люди этого хотят". Чтобы избежать доступа посторонних к данным пользователей, конфиденциальная информация не будет храниться в странах, где часто нарушаются такие права человека, как право на личную сферу и свободу слова.

Почему Facebook собирается существенно изменить алгоритмы работы? Дело в том, что компанию уже неоднократно критиковали за небрежное обращение с личными данными пользователей. Наибольшую огласку и ажиотаж получил скандал с Cambridge Analytica.

Незадолго до выборов президента США данные миллионов пользователей, которые установили приложение MyPersonality, были незаконно переданы фирме Cambridge Analytica, которая занимается их глубинным анализом. Представители Facebook знали о том, что случилось с конца 2016 года, однако не сообщили об этом аудиторию сервиса.

Интересно, что на сегодня аудитория социальной сети Facebook составляет около 1,5 миллиарда человек.

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Теги: Техно Интернет Кибербезопасность Facebook Марк Цукерберг
Источник: 24 Канал
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