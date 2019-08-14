Компания Facebook обнародовала информацию о том, что платила сотням сторонних подрядчиков по расшифровке голосовых сообщений пользователей. В то же время в компании добавили, что расшифровку сообщений прекратили "больше чем неделю назад".

Отмечается, что подрядчики не знали о том, каким образом были получены сообщения, сообщает агентство Bloomberg. По информации источников, работники слушали разговоры, иногда неприличные, и не понимали, зачем они их расшифровывают.

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В Facebook уточнили, что пользователи соглашались на это при выборе специальной опции в приложении Messenger.

Подрядчики проверяли правильность расшифровки сообщений искусственным интеллектом Facebook,

– пояснили в компании.

Агентство отмечает, что Facebook не сообщала пользователям о том, что их сообщения будут прослушивать третьи лица. В политике использования данных нет конкретных упоминаний о аудиосообщениях. Она предусматривает сбор "контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете" при "отправке сообщений или общении друг с другом".

Кстати, в конце июля The Guardian узнала, что подрядчики Apple могли без ведома пользователей Siri слушать их голосовые команды. После этого компания объявила, что прекращает глобальную программу по оценке сообщений из разговоров с Siri. В августе житель США подал в суд на Apple из-за прослушивания.

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