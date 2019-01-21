Facebook совместно с Германией будут бороться против манипуляций на выборах

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Facebook совместно с Германией будут бороться против манипуляций на выборах
Facebook совместно с Германией будут бороться против манипуляций на выборах / 5.ua

Крупнейшая социальная сеть мира Facebook совместно с немецким Федеральным ведомством по безопасности информационных технологий (BSI) будут бороться против манипуляций на выборах.

Об этом на конференции в Мюнхене объявила главный операционный директор компании Facebook Шерил Сандберг, пишет Deutsche Welle.

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Известно, что в рамках сотрудничества Facebook и BSI будут разрабатывать стратегии, которые позволят избежать вмешательств в ход выборов. Кроме того, Шерил Сандберг также объявила о новом партнерском проекте с Техническим университетом Мюнхена. Facebook выделит 7,5 миллиона долларов на создание центра исследований этики искусственного интеллекта.

К слову, во многих странах платформы американской компании – соцсеть Facebook, фотосервис Instagram и мессенджер Whatsapp – активно используются партиями и политиками во время избирательных кампаний. Более того, довольно распространенными являются язык ненависти и фальшивые новости.

По словам Сандберг, сейчас 30 тысяч работников компании Facebook улучшают уровень безопасности, а это втрое больше, чем в 2017 году.

Напомним, ужесточение правил распространения политической рекламы на Facebook началось после скандала с Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США 2016 года и неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook. После этого социальная сеть Facebook создала специальный отдел для борьбы с вмешательством в выборы, целью которого является предотвращение распространения неправдивой информации.

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Теги: Новости политики Техно Интернет Facebook
Источник: Техно
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