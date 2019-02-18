Facebook вносит пользователей в "черный список" за угрозы Марку Цукербергу

Служба безопасности Facebook создала список пользователей, которые угрожали компании и сотрудникам в соцсети. Кроме того, в этот список регулярно попадают лица, которые угрожали Марку Цукербергу.

Телеканал CNBC со ссылкой на сотрудников Facebook сообщил, что служба информационной безопасности Facebook способна отследить таких пользователей, за которыми "стоит следить", куда бы они не направились.

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Для этого используются данные о местоположении, предоставляемых приложениями и сайтами Facebook.

Кто может попасть в "черный список"? Угрозы в адрес компании и сотрудников проверяются и пользователи добавляются в список "ориентировок", если угрозы будут считать достоверными. В список можно попасть если несколько раз появиться на территории штаб-квартиры или написать электронное письмо с реальными угрозами.

Но также в список регулярно заносят пользователей, которые оскорбляют главу соцсети Марка Цукерберга в своих публикациях.

Как проверяют достоверность угрозы? Правда четких критериев "достоверности угрозы" у службы безопасности нет, поэтому в "черный список" можно попасть даже за неосторожное высказывание или гневный пост.

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