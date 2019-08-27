Фанаты готовят переиздание игры Red Dead Redemption на PC

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Фанаты готовят переиздание игры Red Dead Redemption на PC
/ Фото из свободных источников

Удивительно чего могут достичь некоторые фанаты видеоигр, которыми движет чистый энтузиазм. Геймеры начали создавать ремастер игры Red Dead Redemption на PC. Что интересно, игра так и не вышла на персональных компьютерах, однако это не мешает энтузиастам работать над переизданием.

Как сообщает DSOGaming, фанатский ремастер первой части ковбойского экшена от Rockstar получил название Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project.

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Пользователи перерабатывают текстуры, элементы и игровой интерфейс, а в дальнейших планах команды уже числятся оптимизация и улучшение шейдеров.

Трейлер Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project – смотрите видео

И все бы ничего, только игра до сих пор не вышла на PC, а эмуляторы RPCS3 и Xenia, для которых разрабатывается новинка, пока не справляются с Red Dead Redemption. И если кто-то из читателей до сих пор не понимает, что происходит, то давайте еще раз: фанаты делают ремастер игры для эмулятора, на котором оригинал работает из рук вон плохо. Но когда-нибудь он все-таки выйдет.

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Теги: Техно Игры
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