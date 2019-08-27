Фанаты готовят переиздание игры Red Dead Redemption на PC
Удивительно чего могут достичь некоторые фанаты видеоигр, которыми движет чистый энтузиазм. Геймеры начали создавать ремастер игры Red Dead Redemption на PC. Что интересно, игра так и не вышла на персональных компьютерах, однако это не мешает энтузиастам работать над переизданием.
Как сообщает DSOGaming, фанатский ремастер первой части ковбойского экшена от Rockstar получил название Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project.
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Пользователи перерабатывают текстуры, элементы и игровой интерфейс, а в дальнейших планах команды уже числятся оптимизация и улучшение шейдеров.
Трейлер Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project – смотрите видео
И все бы ничего, только игра до сих пор не вышла на PC, а эмуляторы RPCS3 и Xenia, для которых разрабатывается новинка, пока не справляются с Red Dead Redemption. И если кто-то из читателей до сих пор не понимает, что происходит, то давайте еще раз: фанаты делают ремастер игры для эмулятора, на котором оригинал работает из рук вон плохо. Но когда-нибудь он все-таки выйдет.
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