Фанаты возобновили работу над ремейком игры Fallout 3

Авторы Capital Wasteland – одного из самых амбициозных модов для игры Fallout 4 – решили воскресить один из своих проектов. Отметим, в прошлом году создатели масштабного фанатского ремейка Fallout 3 были вынуждены прекратить работу над своим проектом.

Об этом сообщает 4PDA.

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Прекратить разработку ремейка Fallout 3 моддеры были вынуждены из-за озвучки – Bethesda не позволяет использование аудио из своего детища. Единственным решением была бы запись новых актеров, но создатели Capital Wasteland не горели желанием менять голоса, так полюбившиеся фанатам.



Постер мода Capital Wasteland

Как результат, в марте 2018 года проект свернули. Но 2 января в блоге Capital Wasteland появилось неожиданное обновление, из которого следует, что работы над переизданием восстановлены и идут полным ходом. А перед энтузиастами стоит задача озвучить 45 000 реплик.



Скриншот из игры Capital Wasteland

Разработчики объявили, что им не помешает помощь: проекту нужны актеры, дизайнеры и программисты. Помочь в создании ремейка Fallout 3 способен каждый желающий – нужно лишь написать модерам через специальный сайт.

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