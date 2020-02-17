Фейковые флагманы Huawei и Samsung заполонили AliExpress

Мелкие производители в Китае нередко прибегают к выпуску клонов дорогих моделей смартфонов от крупных брендов. За последние несколько недель на сайте известного китайского ритейлера AliExpress было замечено огромное количество таких копий. Причем подавляющее большинство – клоны флагманов от Samsung и Huawei.

На что стоит обратить внимание

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Производителем большинства моделей выступает неизвестная компания Kimtien. В ее ассортименте есть, например, Kimtien Note 10+ (фейковая версия Samsung Galaxy Note10+) и клон Huawei Mate 30, отмечает gizmochina.



Стоит осторожнее выбирать гаджеты именитых брендов на AliExpress

Примечательно, что стоимость новинок практически в пять раз ниже, чем у оригиналов. Вместо процессоров Snapdragon 855 и Exynos 9825 китайский производитель решил использовать более доступные чипы от MediaTek. При этом дизайн устройств во многом повторяет оригинальный.

Цена подделок

Средняя стоимость клонов варьируется от 130 до 180 долларов.

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