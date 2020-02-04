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День рождения Facebook – 10 интересных фактов о соцсети

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День рождения Facebook / unsplash.com

Ровно 16 лет назад четверо студентов основали социальную сеть, которая сейчас является самой популярной в мире. Речь идет о Facebook. Именно ее 4 февраля 2004 года основали Марк Цукерберг, а также его соседи по комнате Эдуардо Северин, Дастин Московиц и Крис Хьюз во время обучения в Гарвардском университете.

Техно 24 подготовил для вас 10 интересных фактов о соцсети-имениннице.

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Первоначальное название было не Facebook

Сначала соцсеть получила название Thefacebook. Сервис был доступен только для студентов Гарвардского университета. Через некоторое время зарегистрироваться могли студенты других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных заведений США.

В 2005 году компания убрала из названия артикль The и купила доменное имя facebook.com за 200 тысяч долларов.

День народження Facebook
Первый вид Facebook

Первое обвинение Цукерберга

После того, как сайт резко начал увеличивать количество пользователей, администрация Гарварда его закрыла. Цукерберга обвинили в нарушении безопасности, авторских прав и неприкосновенности частной жизни. Именно поэтому закрыли его сайт, а самого организатора должны были исключить из университета.

Однако, со временем все обвинения были сняты. А Цукерберг продолжал работу над своим проектом.

2 года им пользовались только студенты

По первоочередному замыслу Цукерберга, соцсетью должны были пользоваться только студенты. И только через два года – 26 сентября 2006 года – доступ в соцсеть стал открыт для каждого пользователя интернета. Правда, зарегистрироваться могли только пользователи, которым исполнилось 13 лет, а также имеющие зарегистрированный адрес электронной почты.

День народження Facebook

Юный Марк Цукерберг

Трафик выше, чем у Google

После 2009 года трафик Facebook постоянно и стремительно рос. 13 марта 2010 года Facebook посетили больше людей, чем Google. В том же году Facebook стал лучшей социальной сетью в восьми отдельных рынках в Филиппинах, Австралии, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Новой Зеландии, Гонконге и Вьетнаме.

Фильм о Facebook

В 2010 году режиссер Давид Финчер снял фильм "Социальная сеть". Это драма об истории создания Facebook. Интересно, что никто из сотрудников компании Facebook, в том числе основатель Марк Цукерберг, не принимали участия в создании этого проекта.

Facebook в Украине

В 2011 году социальная сеть заявила о запуске русскоязычной версии сайта. Сам сайт при запуске из Украины стал автоматически загружаться на украинском языке. В компании отметили, что количество украинских пользователей сети постоянно растет.

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После запрета российских соцсетей в Украине в 2017 году, количество учетных записей в украинском Facebook достигло отметки в 10 миллионов. В июле этого же года Facebook стал самой популярной соцсетью в стране.

Согласно свежим рейтингам в январе 2020 года Facebook пользовались почти 70% от всей украинской аудитории.

Facebook купил Instagram

9 апреля 2012 года Facebook объявил о приобретении сервиса Instagram. Стоимость сделки составила миллиард долларов. Уже к концу марта 2012 года количество пользователей фотосервиса достигло 30 миллионов человек.

Миллиард пользователей

4 октября 2012 года Цукерберг объявил о регистрации миллиардного пользователя в соцсети. С 2015 года, соцсетью стабильно пользуются более миллиарда пользователей. Таким образом, Facebook стал единственной социальной сетью мира с аудиторией, насчитывающей миллиард пользователей. То есть каждый 7 житель планеты зарегистрирован в Facebook.

Скандал с персональными данными

В 2017 году на соцсеть обрушился шквал критики. Facebook обвинили в причастности к передаче персональных данных около 50 миллионов пользователей компании Cambridge Analytica.

Впоследствии Федеральная торговая комиссия США оштрафовала компанию на рекордные 5 миллиардов долларов. Из-за утечки личных данных пользователей.

В ноябре 2019 года компания подтвердила очередную утечку данных. Около 100 разработчиков приложений для соцсети, несмотря на запрет, имели доступ к данным пользователей.

Новый дизайн

Facebook готовит глобальный редизайн сайта. При этом некоторые пользователи начали получать доступ к новому дизайну соцсети. Он предусматривает и переход на темный режим. А лента новостей становится похожей на ленту Twitter. Для всех пользователей новый дизайн должен стать доступен уже в ближайшие несколько месяцев.

Темний режим у Facebook

Темный режим в Facebook

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Интернет Facebook
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