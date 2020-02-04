День рождения Facebook – 10 интересных фактов о соцсети

Ровно 16 лет назад четверо студентов основали социальную сеть, которая сейчас является самой популярной в мире. Речь идет о Facebook. Именно ее 4 февраля 2004 года основали Марк Цукерберг, а также его соседи по комнате Эдуардо Северин, Дастин Московиц и Крис Хьюз во время обучения в Гарвардском университете.

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Первоначальное название было не Facebook

Сначала соцсеть получила название Thefacebook. Сервис был доступен только для студентов Гарвардского университета. Через некоторое время зарегистрироваться могли студенты других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных заведений США.

В 2005 году компания убрала из названия артикль The и купила доменное имя facebook.com за 200 тысяч долларов.



Первый вид Facebook

Первое обвинение Цукерберга

После того, как сайт резко начал увеличивать количество пользователей, администрация Гарварда его закрыла. Цукерберга обвинили в нарушении безопасности, авторских прав и неприкосновенности частной жизни. Именно поэтому закрыли его сайт, а самого организатора должны были исключить из университета.

Однако, со временем все обвинения были сняты. А Цукерберг продолжал работу над своим проектом.

2 года им пользовались только студенты

По первоочередному замыслу Цукерберга, соцсетью должны были пользоваться только студенты. И только через два года – 26 сентября 2006 года – доступ в соцсеть стал открыт для каждого пользователя интернета. Правда, зарегистрироваться могли только пользователи, которым исполнилось 13 лет, а также имеющие зарегистрированный адрес электронной почты.

Юный Марк Цукерберг

Трафик выше, чем у Google

После 2009 года трафик Facebook постоянно и стремительно рос. 13 марта 2010 года Facebook посетили больше людей, чем Google. В том же году Facebook стал лучшей социальной сетью в восьми отдельных рынках в Филиппинах, Австралии, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Новой Зеландии, Гонконге и Вьетнаме.

Фильм о Facebook

В 2010 году режиссер Давид Финчер снял фильм "Социальная сеть". Это драма об истории создания Facebook. Интересно, что никто из сотрудников компании Facebook, в том числе основатель Марк Цукерберг, не принимали участия в создании этого проекта.

Facebook в Украине

В 2011 году социальная сеть заявила о запуске русскоязычной версии сайта. Сам сайт при запуске из Украины стал автоматически загружаться на украинском языке. В компании отметили, что количество украинских пользователей сети постоянно растет.

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После запрета российских соцсетей в Украине в 2017 году, количество учетных записей в украинском Facebook достигло отметки в 10 миллионов. В июле этого же года Facebook стал самой популярной соцсетью в стране.

Согласно свежим рейтингам в январе 2020 года Facebook пользовались почти 70% от всей украинской аудитории.

Facebook купил Instagram

9 апреля 2012 года Facebook объявил о приобретении сервиса Instagram. Стоимость сделки составила миллиард долларов. Уже к концу марта 2012 года количество пользователей фотосервиса достигло 30 миллионов человек.

Миллиард пользователей

4 октября 2012 года Цукерберг объявил о регистрации миллиардного пользователя в соцсети. С 2015 года, соцсетью стабильно пользуются более миллиарда пользователей. Таким образом, Facebook стал единственной социальной сетью мира с аудиторией, насчитывающей миллиард пользователей. То есть каждый 7 житель планеты зарегистрирован в Facebook.

Скандал с персональными данными

В 2017 году на соцсеть обрушился шквал критики. Facebook обвинили в причастности к передаче персональных данных около 50 миллионов пользователей компании Cambridge Analytica.

Впоследствии Федеральная торговая комиссия США оштрафовала компанию на рекордные 5 миллиардов долларов. Из-за утечки личных данных пользователей.

В ноябре 2019 года компания подтвердила очередную утечку данных. Около 100 разработчиков приложений для соцсети, несмотря на запрет, имели доступ к данным пользователей.

Новый дизайн

Facebook готовит глобальный редизайн сайта. При этом некоторые пользователи начали получать доступ к новому дизайну соцсети. Он предусматривает и переход на темный режим. А лента новостей становится похожей на ленту Twitter. Для всех пользователей новый дизайн должен стать доступен уже в ближайшие несколько месяцев.

Темный режим в Facebook

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