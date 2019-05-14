Президент Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства дополнительно 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса.

На своей странице в Twitter глава Белого дома отметил, что именно его администрация сосредоточила внимание на NASA и возобновила важность организации.

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Мы возвращаемся на Луну, а затем отправимся на Марс. Я вношу поправки в бюджет, чтобы включить дополнительно 1,6 миллиарда долларов для того, чтобы мы могли вернуться в космос по-настоящему!

– заявил он.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 травня 2019 р.

Директор NASA Джим Брайденстайн выразил благодарность Дональду Трампу и заявил, что это именно та помощь, которая необходима агентству для того, чтобы продвигаться вперед и отправить еще одного мужчину и первую женщину на Луну.

This is the boost @NASA needs to move forward with putting the next man and the first woman on the Moon. Thank you, President Trump! https://t.co/1zGvXhrR1Y — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 13 травня 2019 р.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что политикой действующей администрации является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет. В свою очередь, директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что Соединенные Штаты в ближайшее время установят свою постоянное присутствие на Луне.

Здесь стоит отметить, что постоянного присутствия людей на поверхности Луны не предвидится. Речь идет о размещении роверов и других зондов, а также астронавтов, которые будут возвращаться туда и обратно на длительное время, чтобы заниматься наукой. Проект также предусматривает строительство лунной орбитальной станции типа МКС.

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