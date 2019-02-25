Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности

В понедельник, 25 февраля, в рамках выставки MWC 2019 компания Sony представила новый флагман Xperia 1. Кроме нового имени смартфон получил обновленный дизайн и 4К-дисплей с соотношением сторон 21: 9.

Об этом рассказали Техно 24 в пресс-службе Sony Mobile.

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Дисплей. Смартфоны от компании Sony всегда отличались среди других устройств своим дизайном. В то время как другие компании активно используют "хохолок" или каплевидный вырез под фронтальную камеру, японцы продолжают использовать рамки и в этом случае это действительно оправдано.

Однако на этот раз производитель решил пойди куда дальше: Sony оснастила свои устройства дисплеем с соотношением сторон 21:9 в то время как другие используют стандарт 18:9 или 19:9. Соответственно из-за такого решения корпус смартфона вышел вытянутой формы.

Sony Xperia 1 получил инновационный дисплей

Такое решение имеет ряд преимуществ: во время веб-серфинга на экране отображается больше информации, а работать с двумя приложениями одновременно еще удобнее. Кроме того, во время просмотра фильмов на экране не отображаются черные рамки, ведь соотношение 21:9 используется во время съемок кино.

Отдельно стоит выделить разрешение 4К. Благодаря 6,5-дюймовому 4К OLED дисплея можно насладиться любимыми фильмами в их первозданном виде. Xperia 1 имеет кинематографическое соотношение сторон дисплея и обеспечивает реалистичное воспроизведение цветов, что позволяет более точно передать замысел режиссера.

Sony Xperia 1 имеет экран с соотношением сторон 21:9

В основе невероятного дисплея лежат признанные технологии телевизоров BRAVIA. Алгоритм X1 для мобильных устройств повышает динамичный диапазон изображения в HDR (High Dynamic Range), обеспечивая высокую контрастность, насыщенность и четкость любого визуального контента, который вы смотрите, включая видео на поточных сервисах.

Камеры. В последнее время смартфоны Sony получили немало критики по количеству камер и качества съемки. Некоторые пользователи склонны считать, что большее количество фотомодулей основной камеры обеспечивает лучшее качество фото. Поэтому в Sony Xperia 1 производитель решил поддаться трендам и наделил новинку сразу тремя фотомодулями.

Sony Xperia 1 впервые получит тройную камеру

Основная камера Sony Xperia 1, как уже было упомянуто, представлена ​​тремя модулями: 16-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом для съемки пейзажей, который дополнен 26-мегапиксельным универсальным объективом, а третий модуль представлен 52-миллиметровым телеобъективом (который эквивалентен 35 мегапиксельному для полнокадровой матрицы).

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Технологии камеры Sony Alpha со сменными объективами легли в основу BIONZ X для мобильных устройств Xperia 1. Разработанный алгоритм впервые открывает возможность автофокусировки на глаза для смартфонов, позволяет получать максимально четкие фотографии и вести серийную съемку до 10 кадров в секунду с автоматическим контролем фокусировки и экспозиции. При съемке в условиях низкой освещенности светосильный объектив с диафрагмой f/1.6 и матрица с Dual Photo Diode с большими 1,4 мкм пикселями гарантируют, что даже движущиеся объекты не будут размыты, а снижение шума в режиме RAW позволит получать красивые и четкие кадры.

Камера Sony Xperia 1 умеет снимать видео в разрешении 4К

Видеосъемка в Xperia 1 выведена на совершенно новый уровень благодаря сотрудничеству с инженерами подразделения профессиональных камер Sony CineAlta, которое приобрело всемирную известность с полнокадровой цифровой кинокамерой VENICE. Смартфон снимает с настоящим кинематографическим качеством, а с помощью новой функции Cinema Pro и готовых пресетов цветокоррекции вы сможете придать вашим видео еще больше выразительности. Рассказать историю в формате кино и предоставить ей необходимое настроение помогут восемь фильтров.

Съемка ведется в разрешении 4K HDR с частотой 24 кадров в секунду и в формате 21:9. Камера позволяет сохранять отдельные кадры в формате 21:9 при записи видео или уже из отснятых роликов с применением фильтров цветокоррекции Look, а также без них. Уникальная система гибридной стабилизации Optical SteadyShot с оригинальным алгоритмом обеспечивает плавность съемки и исключает любую дрожь.

Sony Xperia 1 также снимает "кинематографические" видео

Еще одна "фишка" смартфонов Sony это выделенная кнопка спуска камеры. Она позволяет открыть приложение камера всего за секунду и сделать невероятный снимок. Отметим, фронтальная камера Sony Xperia 1 имеет разрешение 8 Мп, что позволяет делать качественные селфи.

Звук. В Xperia 1 производитель все же не стал отказываться от всех особенностей предшественников. Особенно это касается начинки по части аудио. Смартфон оснастили стереодинамиками с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos. Как и в предыдущих моделях, есть функция Dynamic Vibration System, когда звук сопровождается вибрацией – например, во время взрывов в играх и фильмах. Кроме того, заявлена ​​поддержка Hi-Res Audio, кодека LDAC, технологии DSEE HX (восстановление утраченной при сжатии информации) и записи стереозвука.

Особенности. Еще одна "фишка", что перекочевала из прошлогоднего Xperia XZ3, – Side Sense. Эта функция позволяет управлять гаджетами с помощью свайпа и тапов по боковым граням. Например, дважды коснувшись запускается меню с быстрым доступом к избранным приложениям, которое с помощью искусственного интеллекта подстраивается под потребности пользователя в зависимости от времени суток.

Sony Xperia 1 поступит в продажу весной 2019

Так, если утром обычно слушается музыка или просматриваются социальные сети, то предлагаться будут именно эти программы, а на работе это может быть мессенджер, почтовый клиент или другие часто используемые приложения. Кроме того, свайп вниз отвечает за функцию возврата назад.

Технические характеристики. Как и положено флагману, Sony Xperia 1 получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 с поддержкой Snapdragon Elite Gaming. Оперативная память имеет объем 6 ГБ, а встроенное хранилище – 128 ГБ. Кроме того предусмотрена поддержка microSD-карт до 512 ГБ. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

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Мощная батарея, емкостью 3330 мАч, что поддерживает технологии Smart Stamina, Battery Care и Xperia Adaptive Charging, обеспечивает работу устройства без подзарядки в течение всего дня.

Дата выхода и цена. Sony Xperia 1 будет выпускаться в четырех цветах корпуса: черном, фиолетовом, сером и белом. В розницу устройство ориентировочно поступит весной этого года, цена флагманской новинки будет объявлена ​​позже.

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