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Fortnite назвали самой прибыльной видеоигрой 2019 года

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Fortnite – самая прибыльная игра 2019 года / epicgames.com

Популярный онлайн-шутер Fortnite стал самой прибыльной видеоигрой в 2019 году. Его разработчик, компания Epic Games, заработал на игре в 1,8 миллиарда долларов в прошлом году.

Такие данные представила аналитическая компания SuperData Research. Интересно, что такой титул Fortnite получает второй год подряд.

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Второе место по уровню прибыли занимают сразу две видеоигры: Dungeon Fighter Online и Honour of Kings. На каждой из них разработчики заработали по 1,6 миллиарда долларов. Далее идет игра League of Legends, которая принесла своим создателям 1,5 миллиарда долларов.

В общем, в 2019 году разработчики видеоигр заработали более 120 миллиардов долларов.

Fortnite: сюжет и трейлер

Fortnite – это видеоигра в жанре симулятора выживания с открытым миром. Для того, чтобы выжить, игроку нужно очень много строить, а потом все возведенное укреплять.

В игре очень много локаций и соперников, которые будут всячески пытаться убить героя игрока. Необходимо ходить по миру, чтобы находить всевозможные ресурсы и полезные предметы, которые впоследствии помогут сохранить жизнь и даже убить врагов. Монстров с каждым разом будет все сложнее победить, игрокам нужно собирать собственные команды, а затем распределять между собой обязанности.

Fortnite Chapter 2: трейлер

По сюжету, планету Землю охватывают жуткие катаклизмы, которые понесли за собой ряд проблем в виде страшных бурь. Все населенные города постепенно становятся захваченными созданиями у ходячих мертвецов. Весь этот процесс включает в себя режим "Охотники за ураганом". Игра также имеет второй режим "Королевская битва".

По состоянию на март 2019 года в игре зарегистрировались 250 миллионов игроков.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Игры Техно
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