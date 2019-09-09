Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик

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Форум издателей во Львове
Форум издателей во Львове / Unsplash / Occar Nillson

В этом году на Форуме издателей во Львове не будет скучно и тем людям, которые интересуются современными технологиями, космосом и научной фантастикой.

На форуме издателей будет множество лекций и мастер-классов, посвященных науке и технологиям. Не обошлось без презентаций книг и комиксов для любителей и любительниц комиксов и научной фантастики. Техно 24 отобрали для вас самые интересные события.

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Программа Форума издателей 2019:

Презентация комикса "Колонист: быть человеком"

Где: проспект Тараса Шевченко, 14 / Книжный магазин "Книжный лев"
Когда: 20 сентября
Начало: 17:30-18:15

Презентацию организует украинское издательство UaComix. Комикс "Колонист: быть человеком" описывает далекое будущее, в котором человечество колонизирует чужие планеты.

Дело в том, что не всем межпланетным расам понравится такая перспектива. Землян будут называть завоевателями с синей звезды и считать негодяями.

В общем, организаторы обещают, что стенд от UaComix будет насыщен сюрпризами, значит, однозначно советуем посетить.


Презентация комикса "Колонист: быть человеком" от UaComix

Прогнозы и предостережения в романах Питера Уоттса "Ложная слепота" и "Эхопраксия"

Где: проспект Тараса Шевченко, 14 / Книжный магазин "Книжный лев"
Когда: 21 сентября
Начало: 18:30-19:45

Ученый и создатель культовой жесткой фантастики Питер Уоттс не слишком оптимистично смотрит на будущее человеческой цивилизации.

Разбираться в тревожной футурологии Уоттса будут знатоки его творчества – писатели, издатели и ученые.

Питер Уоттс – научный фантаст из Канады, который работает в жанре жесткой научной фантастики. Его роман "Ложная слепота" приравнивают к произведениям Станислава Лема.


Проблемы будущего и предостережения в романах Питера Вотсса "Ложная слепота" и "эхопраксия"

Мастер-класс "Медийные технологии электронной среды"

Где: улица Николая Коперника, 17 / Стенд Украинской академии книгопечатания
Когда: 19 сентября
Начало: 11:00

Украинская академия книгопечатания обещает поделиться основными технологиями новых медиа. Также планируется мастер-класс по созданию качественной электронной книги.


Как создать электронную книгу – мастер-класс во Львове / Unsplash / Perfecto Capucine

Новый человек или изверг: будущее уже здесь

Где: улица Академика Филарета Колессы, 2 / Tech StartUp School
Когда: 19 сентября
Начало: 13:00

Ожидается острая дискуссия о наболевшем – отношение современного человечества к научному прогрессу. Подробнее о проблемах принятия аспектов эволюции, генетической модификации и других инновациях по религиозным или этическим соображениям – на Форуме издателей во Львове 19 сентября.


О научных технологиях на Форуме издателей во Львове / Unsplash / H Heyerlein

Public Talk "Предлагали ли вам заработать в сети?"

Где: улица Академика Филарета Колессы, 2 / Tech StartUp School
Когда: 21 сентября
Начало: 15:30

Публичное интервью автора книги "Как я была ботом" Юлии Сомаль. Ей пришлось побывать ботом, поэтому она смело рассказывает о своем опыте и о том, как устроены интернет-чащи.

Автор делится собственными соображениями о вирусной рекламе и природе холиваров, об интернет-мошенниках и разнице между ботами, троллями и хейтерами. Также Юлия Сомаль рассказывает об информационной гигиене и как сохранить смысл в условиях сплошного информационного шума.


О жизни человека-бота: как сохранять спокойствие среди информационного шума / Unsplash / Brett Jordan

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