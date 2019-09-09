Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик
В этом году на Форуме издателей во Львове не будет скучно и тем людям, которые интересуются современными технологиями, космосом и научной фантастикой.
На форуме издателей будет множество лекций и мастер-классов, посвященных науке и технологиям. Не обошлось без презентаций книг и комиксов для любителей и любительниц комиксов и научной фантастики. Техно 24 отобрали для вас самые интересные события.
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Программа Форума издателей 2019:
Презентация комикса "Колонист: быть человеком"
Где: проспект Тараса Шевченко, 14 / Книжный магазин "Книжный лев"
Когда: 20 сентября
Начало: 17:30-18:15
Презентацию организует украинское издательство UaComix. Комикс "Колонист: быть человеком" описывает далекое будущее, в котором человечество колонизирует чужие планеты.
Дело в том, что не всем межпланетным расам понравится такая перспектива. Землян будут называть завоевателями с синей звезды и считать негодяями.
В общем, организаторы обещают, что стенд от UaComix будет насыщен сюрпризами, значит, однозначно советуем посетить.
Презентация комикса "Колонист: быть человеком" от UaComix
Прогнозы и предостережения в романах Питера Уоттса "Ложная слепота" и "Эхопраксия"
Где: проспект Тараса Шевченко, 14 / Книжный магазин "Книжный лев"
Когда: 21 сентября
Начало: 18:30-19:45
Ученый и создатель культовой жесткой фантастики Питер Уоттс не слишком оптимистично смотрит на будущее человеческой цивилизации.
Разбираться в тревожной футурологии Уоттса будут знатоки его творчества – писатели, издатели и ученые.
Питер Уоттс – научный фантаст из Канады, который работает в жанре жесткой научной фантастики. Его роман "Ложная слепота" приравнивают к произведениям Станислава Лема.
Проблемы будущего и предостережения в романах Питера Вотсса "Ложная слепота" и "эхопраксия"
Мастер-класс "Медийные технологии электронной среды"
Где: улица Николая Коперника, 17 / Стенд Украинской академии книгопечатания
Когда: 19 сентября
Начало: 11:00
Украинская академия книгопечатания обещает поделиться основными технологиями новых медиа. Также планируется мастер-класс по созданию качественной электронной книги.
Как создать электронную книгу – мастер-класс во Львове / Unsplash / Perfecto Capucine
Новый человек или изверг: будущее уже здесь
Где: улица Академика Филарета Колессы, 2 / Tech StartUp School
Когда: 19 сентября
Начало: 13:00
Ожидается острая дискуссия о наболевшем – отношение современного человечества к научному прогрессу. Подробнее о проблемах принятия аспектов эволюции, генетической модификации и других инновациях по религиозным или этическим соображениям – на Форуме издателей во Львове 19 сентября.
О научных технологиях на Форуме издателей во Львове / Unsplash / H Heyerlein
Public Talk "Предлагали ли вам заработать в сети?"
Где: улица Академика Филарета Колессы, 2 / Tech StartUp School
Когда: 21 сентября
Начало: 15:30
Публичное интервью автора книги "Как я была ботом" Юлии Сомаль. Ей пришлось побывать ботом, поэтому она смело рассказывает о своем опыте и о том, как устроены интернет-чащи.
Автор делится собственными соображениями о вирусной рекламе и природе холиваров, об интернет-мошенниках и разнице между ботами, троллями и хейтерами. Также Юлия Сомаль рассказывает об информационной гигиене и как сохранить смысл в условиях сплошного информационного шума.
О жизни человека-бота: как сохранять спокойствие среди информационного шума / Unsplash / Brett Jordan
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