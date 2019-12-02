Фото дня: как выглядит рассвет на Марсе

Космический аппарат Curiosity сделал невероятный снимок с поверхности Марса. На фото зафиксирован рассвет на Красной планете. Изображение сделано в кратере Гейла.

Фото обнародовал сотрудник NASA Дуг Эллисон, который называет себя "марсианским фотографом".

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Он также добавил, что этот снимок – один из самых приятных образов в его жизни.

Gale Crater at dawn. One of the nicest images I have had the fortune of being asked to take. https://t.co/EzhBkRquQV pic.twitter.com/BeXoGcfLLh — Doug Ellison (@doug_ellison) December 1, 2019

Что известно о миссии Curiosity?

Это успешная миссия NASA. Аппарат оснащен химической лабораторией в несколько раз больше и тяжелее, чем у предыдущих марсоходов. Он должен осуществить полноценный анализ марсианских почв и компонентов атмосферы.

Главная задача этой миссии – определение жизнепригодности Марса, изучение его климата и планетологии, а также сбор данных для будущего полета человека на эту планету.

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