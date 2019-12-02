Фото дня: как выглядит рассвет на Марсе
Космический аппарат Curiosity сделал невероятный снимок с поверхности Марса. На фото зафиксирован рассвет на Красной планете. Изображение сделано в кратере Гейла.
Фото обнародовал сотрудник NASA Дуг Эллисон, который называет себя "марсианским фотографом".
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Он также добавил, что этот снимок – один из самых приятных образов в его жизни.
Что известно о миссии Curiosity?
Это успешная миссия NASA. Аппарат оснащен химической лабораторией в несколько раз больше и тяжелее, чем у предыдущих марсоходов. Он должен осуществить полноценный анализ марсианских почв и компонентов атмосферы.
Главная задача этой миссии – определение жизнепригодности Марса, изучение его климата и планетологии, а также сбор данных для будущего полета человека на эту планету.
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