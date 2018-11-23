Фото дня: смартфон Xiaomi Mi MIX 3 подключили к сети 5G

В китайской соцсети Weibo появилось фото нового флагманского смартфона Xiaomi Mi MIX 3, который подключили к сети 5G. Снимок обнародовал глава Xiaomi Лин Бин.

Эту информацию передает GizmoChina.

Как видно на фото, монитор показывает логотип Android Pie и значок сигнала 5G.

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Mi MIX 3 официально представили 25 октября, но эта модель не имела поддержки технологии 5G. При этом в компании пообещали, что версию с 5G выпустят в первом квартале 2019 года.



Xiaomi Mi MIX 3 с поддержкой 5G

Этот снимок доказывает, что Xiaomi активно работает над этой технологией и модель уже находится на стадии тестирования.

Еще одной уникальной особенностью Xiaomi Mi MIX 3 является наличие рекордного на рынке объема оперативной памяти – 10 ГБ. Также этот девайс стал первым для компании устройством, созданным в форме слайдера. Благодаря этому экран занимает 93,4% от всей площади передней панели.

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