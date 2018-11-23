Фото дня: смартфон Xiaomi Mi MIX 3 подключили к сети 5G
В китайской соцсети Weibo появилось фото нового флагманского смартфона Xiaomi Mi MIX 3, который подключили к сети 5G. Снимок обнародовал глава Xiaomi Лин Бин.
Эту информацию передает GizmoChina.
Как видно на фото, монитор показывает логотип Android Pie и значок сигнала 5G.
Читайте также: Сколько придется доплатить за 5G в смартфоне
Mi MIX 3 официально представили 25 октября, но эта модель не имела поддержки технологии 5G. При этом в компании пообещали, что версию с 5G выпустят в первом квартале 2019 года.
Xiaomi Mi MIX 3 с поддержкой 5G
Этот снимок доказывает, что Xiaomi активно работает над этой технологией и модель уже находится на стадии тестирования.
Еще одной уникальной особенностью Xiaomi Mi MIX 3 является наличие рекордного на рынке объема оперативной памяти – 10 ГБ. Также этот девайс стал первым для компании устройством, созданным в форме слайдера. Благодаря этому экран занимает 93,4% от всей площади передней панели.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi MIX 3
- ДисплейТип: AMOLED
Диагональ: 6,39 дюйма
Разрешение: 2340 х 1080 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
- ВидеопроцессорAdreno 630
- ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп
Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп
- Аккумулятор3 850 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie