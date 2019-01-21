Фото и характеристики неанонсированного смартфона Xiaomi Mi X появились в сети

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Xiaomi Mi X: фото и характеристики
Xiaomi Mi X: фото и характеристики / Фото из открытых источников

Сетевые источники опубликовали рендеры и вероятные технические характеристики еще неанонсированного смартфона Xiaomi Mi X. По данным инсайдеров, устройство получит полностью безрамочный дизайн и тройную основную камеру.

Об этом сообщает IGeeKphone.

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Xiaomi Mi X получит AMOLED с небольшим вырезом в верхней части. Размер экрана составит 6,5 дюйма по диагонали, разрешение – 3940×2890 точек (4К). Эта панель займет около 98% площади предней панели.

Новинка получит селф-камеру с 26-мегапиксельным сенсором. Также речь идет о тройной основной камере, которая объединит датчики на 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп.

Xiaomi Mi X
Xiaomi Mi X отличаться абсолютно безрамочным дизайном

"Сердцем" Xiaomi Mi X станет новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

Xiaomi Mi X
Xiaomi Mi X получит тройную основную камеру

Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4100 миллиампер часов. Скорее всего, смартфон получит дактилоскопический сканер, интегрированный непосредственно в дисплей.

Xiaomi Mi X
Ймовірний рендер смартфона Xiaomi Mi X

Пока речь идет об одном варианте Xiaomi Mi X – с 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Цена такой версии составит 400 долларов (около 11 200 гривен). Скорее всего, также будут представлены модификации с большим объемом памяти.


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Теги: Техно Смартфоны Цены Xiaomi Китай
Источник: Техно
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